سرویس خارجی-

ادعای کی‌یف درباره احتمال حمله زمینی روسیه به پایتخت اوکراین، در حالی مطرح شده که تشدید درگیری‌ها و تداوم حمایت نظامی غرب، جنگی چندساله را وارد مرحله‌ای تازه و پرخطر کرده است.

مقام ارشد دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین مدعی شده است که روسیه در حال بررسی امکان آغاز یک حمله زمینی جدید به سمت کی‌یف، پایتخت اوکراین، و شهر چرنیهیف در شمال این کشور است، ادعایی که تاکنون با ارائه نشانه‌ای مشخص از تجمع یگان‌های تهاجمی روسیه در نزدیکی مرزهای شمالی همراه نشده است. پاولو پالیسا، معاون رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، گفته است ارزیابی‌های نظامی در مسکو در حال انجام است و کی‌یف تلاش می‌کند مانع هرگونه اقدام تهاجمی شود. او همچنین مدعی شده روسیه همچنان به‌دنبال ایجاد مناطقی حائل در امتداد مرزهای شمالی و شمال‌شرقی اوکراین و تکمیل اهداف خود در دونباس است. با این حال، فاصله میان «بررسی یک سناریوی نظامی» و «آغاز قطعی حمله» قابل‌توجه است و همین موضوع اهمیت احتیاط در انتشار چنین هشدارهایی را دوچندان می‌کند.

جبهه‌ای که دوباره شعله‌ور شد

هم‌زمان با این هشدار، حملات متقابل روسیه و اوکراین نیز شدت گرفته است. رسانه‌های اوکراینی مدعی شده‌اند که ارتش این کشور یک پالایشگاه نفت در استان لنینگراد و یک پایگاه هوایی در کراسنودار را هدف قرار داده است؛ ادعایی که مقام‌های روسیه درباره بخشی از آن، یعنی سقوط پهپاد در نزدیکی پالایشگاه کیریشی و وقوع آتش‌سوزی، اظهارنظر کرده‌اند. از سوی دیگر، رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی از حمله روسیه به منطقه کی‌یف و کشته‌شدن دست‌کم ۳۷ نفر در پی انفجار یک انبار مهمات خبر داده است. فارغ از روایت‌های متفاوت دوطرف درباره مسئولیت و ابعاد حملات، واقعیت نگران‌کننده این است که جنگ نه‌تنها متوقف نشده، بلکه دامنه اهداف آن به زیرساخت‌های انرژی، نظامی و اقتصادی کشیده شده است. اوکراین در ماه‌های اخیر تمرکز بیشتری بر اهداف اقتصادی داخل روسیه گذاشته و روسیه نیز حملات هوایی خود علیه کی‌یف و مناطق دیگر را تشدید کرده است.

بازی خطرناک غرب با آتش

گفتنی است، در این میان، نمی‌توان نقش سیاست‌های غرب را در طولانی شدن و نظامی‌تر شدن این بحران نادیده گرفت. جنگ اوکراین از ابتدا تنها یک درگیری دوجانبه در میدان نبرد باقی نماند و به عرصه‌ای برای رقابت گسترده‌تر روسیه و غرب تبدیل شد، رقابتی که در آن ارسال تسلیحات، کمک‌های نظامی، آموزش و پشتیبانی اطلاعاتی به بخشی از معادله جنگ تبدیل شده است. نتیجه این رویکرد، برخلاف وعده‌های اولیه درباره تغییر موازنه قوا و نزدیک‌شدن به پایان جنگ، تاکنون صلح پایدار نبوده است. اکنون با گذشت سال‌ها، صحبت از احتمال حمله زمینی جدید به کی‌یف و ایجاد مناطق حائل مطرح می‌شود و هم‌زمان حملات دوربرد به تأسیسات انرژی و اقتصادی ادامه دارد.

سایه هسته‌ای واشنگتن

هم‌زمان، یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، حرکت بحث‌های امنیتی به سمت سناریوهای هسته‌ای است. آندری بلوسوف، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه، مدعی شده است که تحلیلگران نظامی آمریکا به‌طور جدی احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صحنه عملیات اروپا را بررسی کرده‌اند. گزارش‌های منتشرشده درباره تدوین استراتژی هسته‌ای جدید در پنتاگون نشان می‌دهد سطح نگرانی درباره سناریوهای درگیری با روسیه و چین افزایش یافته است. براساس گزارش ان‌بی‌سی‌نیوز که در متن مورد اشاره قرار گرفته، طرح جدید بر گزینه‌های متنوع‌تر، از جمله سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی، در سناریوهای درگیری منطقه‌ای تمرکز دارد. این همان نقطه‌ای است که سیاست امنیتی آمریکا می‌تواند از «بازدارندگی» وارد منطقه‌ای بسیار خطرناک‌تر شود.

اوکراین؛ آزمایشگاه جنگ‌افزارهای جدید!

نشانه دیگر از عمیق‌تر شدن پیوند میان جنگ اوکراین و ساختار نظامی غرب، همکاری‌های جدید در حوزه فناوری دفاعی است. میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین، پیشنهاد گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، برای همکاری به‌عنوان مشاور نوآوری‌های دفاعی را پذیرفته است. فدوروف قرار است در زمینه توسعه فناوری‌های نوین جنگی و ارتقای توان دفاعی ایتالیا مشاوره دهد و هم‌زمان فعالیت خود را برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری دفاعی در اوکراین ادامه دهد.