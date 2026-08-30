کودتای نافرجام ارتش در نیجر
تلاش برخی افسران ارتش برای کودتا در نیامی، پایتخت نیجر، با مداخله بخشی از بدنه ارتش ناکام ماند.
نیجر، کشوری در قلب منطقه ناآرام ساحل آفریقا، طی سالهای اخیر به یکی از کانونهای اصلی بیثباتی سیاسی و امنیتی غرب آفریقا تبدیل شده است. در میانه سال ۲۰۲۳، ژنرال عبدالرحمان تیانی با کودتای نظامی، محمد بازوم، رئیسجمهور منتخب، را برکنار کرد و قدرت را به دست گرفت. این کودتا با وعده پایان دادن به خشونتهای تروریستی و بهبود وضعیت امنیتی صورت پذیرفت، اما سه سال بعد، اوضاع نهتنها بهتر نشده، بلکه پیچیدهتر شده است. گروههای وابسته به القاعده و داعش در مناطق مرزی، بهویژه در غرب کشور، حملات خود را تشدید کردهاند و تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی وارد کردهاند. نیامی، پایتخت، نیز چندینبار هدف قرار گرفته و فرودگاه بینالمللی آن در سال ۲۰۲۶ دوبار مورد حمله قرار گرفته است. همزمان، دولت نظامی با خروج از اکوواس، اخراج نیروهای فرانسوی و نزدیکشدن به روسیه، مسیر تازهای در پیش گرفته، اما نارضایتی در داخل ارتش بهدلیل شکستهای میدانی، کمبود تجهیزات و شرایط سخت خدمت، رو به افزایش بوده است. این تنشهای درونی، همراه با ادامه جنگ علیه تروریسم، زمینه را برای ناآرامیهای تازه فراهم کرده است. نیجر در جمعهشب و بامداد شنبه شاهد درگیری شدید در اطراف کاخ ریاستجمهوری بود که در ابتدا برخی منابع از حملات تروریستی خبر دادند و برخی نیز آن را تلاشی برای کودتا دانستند. به گزارش مهر به نقل از تاس، در طول شب، گروهی از پرسنل نظامی نیجر تلاش کردند تا همرزمان خود را در پادگانهای پایگاه ۱۰۱ محبوس کنند و به چندین مرکز مهم استراتژیک در نیامی آتش گشودند. به گفته سلیفو مودی، وزیر دفاع نیجر، نیروهای امنیتی این شورش را مهار کرده و کنترل این مراکز را به دست گرفتند. سربازان شورشی نیجر اوایل روز شنبه به فرودگاه و ساختمان ریاستجمهوری در نیامی، پایتخت نیجر حمله کردند و باعث ساعتها تیراندازی و انفجار و قطع موقت پخش تلویزیون و رادیو دولتی شدند. خبرگزاری نیجرپرس چندی بعد گزارش داد که وضعیت در پایتخت در حال بازگشت به حالت عادی است. ترافیک در جاده منتهی به فرودگاه بینالمللی نیامی از سر گرفته شده است، در حالی که مغازهها، مراکز خرید و پمپبنزینها بازگشایی شدهاند. این حمله جدیدترین تهدید برای حکومت عبدالرحمان تیانی بود که در کودتای ۲۰۲۳ قدرت را به دست گرفت.