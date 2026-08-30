بهرهبرداری از پروژه راهبردی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی پست برق گلزار در بندرعباس
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
در دومین روز از هفته دولت، پست ۲۳۰ کیلوولت GIS گلزار واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، با حضور استاندار هرمزگان، معاون برنامهریزی شرکت توانیر و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بهطور رسمی به بهرهبرداری رسید.
مهندس آدینهپور، مدیرعامل شرکت برق منطقهای هرمزگان، در مراسم افتتاحیه با گرامیداشت یاد شهدای دولت، بر اهمیت استراتژیک این پروژه تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان هرمزگان و نیازهای فزاینده شبکه، پست گلزار یکی از مهمترین پروژههای زیربنایی استان است که نقشی کلیدی در پایداری شبکه و تأمین نیازهای انرژی در آینده ایفا خواهد کرد.»
مهندس آدینهپور، بیان کرد: پروژه پست گلزار با ظرفیت ۵۰۰ مگاواتآمپر و با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای هرمزگان تاکید کرد: بهرهبرداری از این پست، نه تنها یک افتتاحیه ساده، بلکه پاسخی راهبردی به رشد روزافزون مصرف برق در بخشهای مختلف شهری، خدماتی و تولیدی بندرعباس محسوب میشود.