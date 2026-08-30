ارتقای بهرهوری میتواند به بهبود حقوق و مزایای کارکنان پزشکی قانونی کمک کند
یزد- خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر نقش تخصص، تعهد و سرعت عمل پزشکی قانونی در تحقق عدالت، گفت: برای بهبود حقوق و ارتقای مزایا و رفاهیات کارکنان خدوم مجموعههای وابسته به قوه قضائیه افزایش بهرهوری و ساماندهی هزینههای جاری ضروری است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در بازدید از ادارهکل پزشکی قانونی استان یزد و در آیین تجلیل از پزشکان و کارکنان این مجموعه به مناسبت روز پزشک، با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در فرآیند دادرسی، اظهار کرد: نقش پزشکی قانونی در تحقق عدالت بسیار مهم است و هر اندازه تعهد، تخصص و سرعت عمل در این مجموعه بیشتر باشد، احساس عدالت در جامعه نیز تقویت خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالیت در پزشکی قانونی ماهیتی تخصصی دارد، افزود: موضوع حقوق و مزایای کارکنان این مجموعه، متناسب با تخصص، مسئولیت و شرایط کاری آنان، باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ضرورت اصلاح برخی رویکردهای مدیریتی، خاطرنشان کرد: افزایش نیروی انسانی همواره نباید نخستین راهکار برای حل مشکلات سازمانی باشد، بلکه باید با ارتقای بهرهوری، ساماندهی فرآیندها و مدیریت صحیح منابع، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود فراهم شود تا بتوان از محل صرفهجویی قسمتی از زحمات کارکنان را جبران کرد.
حجتالاسلام طهماسبی ادامه داد: هر سازمان برای فراهم کردن بستر مناسب ارائه خدمات، علاوهبر حقوق کارکنان، متحمل هزینههای جانبی قابل توجهی میشود؛ بنابراین هر اندازه امور جاری و خدماتی به شکل مطلوبتری سامان یابد و نیاز به هزینههای جانبی کاهش پیدا کند، امکان اختصاص منابع بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان فراهم خواهد شد.
وی همچنین استفاده مشترک از برخی زیرساختها و امکانات پشتیبانی میان دستگاههای اجرائی را از راهکارهای کاهش هزینههای ساخت، نگهداری و بهرهبرداری دانست و گفت: در مواردی میتوان با ایجاد سازوکارهای مشترک میان دستگاهها، از تحمیل هزینههای موازی جلوگیری و منابع را به سمت بهبود کیفیت خدمات و وضعیت کارکنان هدایت کرد.
در ابتدای این بازدید نیز فریبرز آیتی، مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد، با ارائه گزارشی از وضعیت این مجموعه، کمبود نیروی انسانی و محدودیتهای بودجهای را از مهمترین چالشهای پزشکی قانونی عنوان کرد.