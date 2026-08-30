تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش با هشدار نسبت به تبعات عبور روزانه حدود ۸۰۰ وسیله نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین ترانزیتی از خیابان جمهوری اسلامی موسوم به «۲۰ متری»، نبود کنارگذر این شهر را مشکل ملی دانست.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار و رئیس شورای ترافیک شهرستان تالش، عصر امروز در جلسه شورای ترافیک که با حضور سرهنگ فتح‌الله نصیریان رئیس پلیس راهور استان گیلان‌، با اشاره به حجم بالای تردد خودروهای سنگین در این شهرستان، عنوان کرد: روزانه حدود ۸۰۰ دستگاه وسیله نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین ترانزیتی از خیابان جمهوری اسلامی موسوم به «۲۰ متری» عبور می‌کنند؛ مسئله‌ای که فشار سنگینی بر شبکه ترافیکی و زندگی مردم تالش وارد کرده است. وی با بیان اینکه تالش در مسیر کریدور شمال به جنوب و ترانزیت کالا به حوزه روسیه و قفقاز قرار دارد، افزود: این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال و محور عبوری سه استان، از اهمیت ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل برخوردار است. فرماندار تالش، نبود کنارگذر را یکی از مهم‌ترین معضلات ترافیکی شهرستان عنوان کرد و گفت: نبود کنارگذر تالش دیگر تنها مشکل شهرستانی یا استانی نیست، بلکه به مشکل ملی تبدیل شده است.

جمشیدی سه‌ساری ادامه داد: عبور حجم بالای خودروهای سنگین از داخل شهر، علاوه‌بر ایجاد ترافیک سنگین، زمینه‌ساز تصادفات منجر به فوت، سلب آرامش شهروندان، فرسودگی معابر و تخریب آسفالت شده و هزینه‌های سنگینی را به شهر و مردم تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل کنارگذر تالش تصریح کرد: با حمایت استاندار گیلان، فاز دوم کنارگذر تالش در حدفاصل اسالم تا روستای حیان به طول ۷ کیلومتر، آغاز خواهد شد و این پروژه می‌تواند بخشی از بار سنگین ترافیک ترانزیتی را از محدوده شهری خارج کند.

رئیس شورای ترافیک تالش همچنین بر ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی تأکید کرد و گفت: ایمن‌سازی جاده‌ها تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان نیز باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: باید جاده‌ها را امن کنیم، خطرها را کاهش دهیم، رعایت قانون را سرلوحه قرار دهیم و قانون‌گریزی را از فرهنگ رانندگی حذف کنیم.

فرماندار تالش در ادامه بر ضرورت توجه جدی به نصب و اصلاح محل علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین استانداردسازی سرعتگاه‌ها تأکید کرد و خواستار رفع نواقص و نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی شهرستان شد.

جمشیدی سه‌ساری خاطرنشان کرد: امنیت جاده‌ای یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است که با جان و آرامش مردم ارتباط مستقیم دارد و همه دستگاه‌های متولی باید برای کاهش تصادفات و ایمن‌سازی مسیرها پای کار باشند.