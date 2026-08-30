ورود به کمپین ترامپ

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

پیش‌گفتار

من هرگز قصد نداشتم کتابی بنویسم، اما دوباره قصد نداشتم در کاخ سفید کار کنم.

با پایان یافتن دوران حضورم در دولت، چند تن از دوستان مرا تشویق کردند تا خاطراتم را در حالی که هنوز تازه بودند، ثبت کنم. پس از سال‌ها اقدام بی‌وقفه، به اندازه کافی مکث کردم تا تمام آنچه را که در یکی از مهم‌ترین دوره‌های ریاست‌جمهوری تجربه کرده بودم، ببینم. در حالی که فکر می‌کردم این فصل از زندگی من در حال بسته شدن است، متوجه شدم تا زمانی که این تاریخ را ثبت نکنم، خدمتم کامل نخواهد شد.

داستانی که در ادامه می‌آید، خاطرات معمولی شما در کاخ سفید نیست، زیرا خاطرات من یک تجربه معمولی در واشنگتن نبود. نقش غیرسنتی من به‌عنوان مشاور ارشد یک رئیس‌جمهور منحصربه‌فرد، سفری را رقم زد که اگر درست نبود، نوشتن فیلمنامه آن برای یک نویسنده سخت بود.

زمانی که دونالد جی.ترامپ(۱) نامزدی خود را اعلام کرد، من قصدی نداشتم که در کمپین او دخالت کنم. بااین‌حال، خیلی زود، مردان و زنانی را در سراسر کشور ملاقات کردم که احساس می‌کردند ترامپ بالاخره به آن‌ها صدایی می‌دهد و آن‌ها به من الهام دادند که نقشی بزرگ‌تر از آنچه انتظار داشتم، بازی کنم. پس از انتخابات ۲۰۱۶، من و ایوانکا (۲) زندگی خود را در نیویورک پشت سر گذاشتیم و با سه فرزند خردسال خود به واشنگتن نقل مکان کردیم. می‌دانستیم که با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد، اما هیچ تصوری از شدت طوفانی که در انتظارمان بود نداشتیم. شاید بهتر بود که این کار را نکنیم.

هیچ چیز نمی‌توانست ما را برای وحشی‌گری واشنگتن آماده کند- حملات، تحقیقات، گزارش‌های نادرست و شرم‌آور رسانه‌ها، و شاید بدتر از همه، خنجر زدن از پشت در خود بال غربی کاخ سفید(۳).

چندین بار فکر کردم که آیا من و ایوانکا در مورد کار در دولت تصمیم اشتباهی گرفته‌ایم.

بااین‌حال، این فرصت غیرمنتظره برای خدمت به ما داده شده بود، و این به ما بستگی داشت که آن را مغتنم بشماریم. هر روز مثل یک مسابقه در برابر زمان محدودمان در دفتر بود. در محیطی با حداکثر فشار، یاد گرفتم که سر و صدا و حواس‌پرتی‌ها را نادیده بگیرم و در عوض به دنبال نتایجی باشم که زندگی را بهبود بخشد. در طول ۴ سال، من به مذاکره مجدد درباره بزرگ‌ترین معامله تاریخ، تصویب اصلاحات عدالت کیفری مورد حمایت دو حزب و راه‌اندازی عملیات وارپ اسپید(۴) برای دستیابی به یک واکسن ایمن و مؤثر کووید-۱۹ در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک کردم. با فروتنی در کنار پیچیدگی وظیفه، برخی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها را در دیپلماسی در پنجاه سال گذشته تنظیم کردم.

بر طبق آنچه به‌عنوان توافقنامه ابراهیم(۵) شناخته می‌شود، پنج کشور با اکثریت مسلمان – امارات متحده عربی، بحرین، کوزوو، مراکش و سودان – قراردادهای صلح با اسرائیل امضا کردند. عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس یک شکاف تلخ دیپلماتیک و اقتصادی با قطر را حل نموده و راه را برای توافقات صلح بیشتر در آینده هموار کردند.

توافقنامه ابراهیم یک نقطه عطف واقعی در تاریخ بود. اگر پرورش داده شود، پتانسیل پایان کامل درگیری اعراب و اسرائیل را دارد که از زمان تأسیس دولت اسرائیل در هفتاد و پنج سال پیش وجود داشته است.

در حال حاضر، صدها هزار عرب می‌توانند اماکن مقدس در اورشلیم را زیارت کنند. مبتکران، دانشمندان و تاجران اسرائیلی و عرب در حال ایجاد شراکت برای ایجاد شغل، ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود زندگی مردم در سراسر خاورمیانه و جهان هستند.

همزمان که ما راهبرد خود را در خاورمیانه پیش می‌بردیم، نمی‌توانستیم علناً درباره رویکردمان یا نشانه‌های مثبتی که از رهبران عرب می‌دیدیم صحبت کنیم. مذاکرات ما روی لبه چاقو پیش رفت.

تنها یک افشای نابهنگام می‌توانست متحجران در منطقه را برانگیزد تا با رهبران عرب که شجاعانه برای صلح با اسرائیل سنت‌شکنی کرده‌اند، مخالفت کنند.

کارشناسان در ابتدا اهداف ما را غیرممکن می‌دانستند و منتقدان از هر لغزش من خوشحال می‌شدند.

با این‌ حال، من آنچه را که معتقد بودم منطقی‌ترین مسیر رو به جلو است دنبال کردم. از زمانی که دولت را ترک کردم، مردم اغلب از من می‌پرسیدند که چگونه به این پیشرفت‌ها رسیدیم.

من تمام تلاشم را در این کتاب انجام داده‌ام تا رویدادهای شگفت‌انگیزی را که آن پیشرفت‌ها را ممکن ساخته است، شرح دهم.

پانوشت‌ها:

۱- Donald J. Trump؛ رئیس‌جمهور سابق آمریکا

۲- Ivanka Trump

۳- بال غربی کاخ سفید دفاتر رئیس‌جمهور ایالات متحده را در خود جای داده است. بال غربی شامل دفتر بیضی‌شکل، اتاق کابینه، اتاق موقعیت و اتاق روزولت است.

۴- یک مشارکت عمومی و خصوصی بود که توسط دولت ایالات متحده برای تسهیل و تسریع توسعه، ساخت و توزیع واکسن‌ها، درمان‌ها و تشخیص‌های COVID-19 آغاز شد.

۵- Abraham Accords. این واژه برای اشاره به توافقات بین اسرائیل و امارات متحده عربی (توافق عادی‌سازی بین اسرائیل و امارات متحده عربی) و بحرین (توافق عادی‌سازی بحرین-اسرائیل) استفاده شد.