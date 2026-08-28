معاون پیشین امور هنری وزارت ارشاد، که تنها در یک نمونه، در هفته‌های گذشته، به اعدام تروریست‌ها و اوباش کودتای دی‌ماه 1404 اعتراض کرده بود، دوباره به دولت بازگشت.

نادره رضایی، معاون پیشین امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از پایان حضور پرحاشیه‌اش در این وزارتخانه، بار دیگر به ساختار دولت بازگشته است.

او این‌بار به‌عنوان مشاور مسئولیت‌های اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و بر اساس اطلاعات موجود، در برخی تصمیم‌گیری‌ها و موضوعات مرتبط با زیرمجموعه‌های این معاونت نیز نقش خواهد داشت.

اعتراض هنرمندان تئاتر و تئاتر عروسکی به حضور رضایی و عملکردش در معاونت هنری، حضور در جمع‌های مختلف مخالفین کشور، بی‌توجهی به حجاب و پوشش رسمی کشور در تعداد زیادی از برنامه‌های زیرمجموعه و ماجرای پرحاشیه کنسرت همایون شجریان نیز از آخرین اتفاقات مهم دوران مدیریت او بود و پس از آن، رضایی از معاونت هنری کنار رفت.

رضایی قبل از معاونت هنری ارشاد نیز جایگاهی مشابه با جایگاه فعلی‌اش را تجریه کرده بود، معاون مسئولیت‌های اجتماعی ایران‌خودرو و حضوری که تنها به ساخت یک فیلم ناموفق منجر شد تا کارنامه او در این حوزه نیز قابل دفاع نباشد. با این حال، حاشیه‌های او به دوران حضورش در وزارت ارشاد محدود نشد.

رضایی مدتی پیش و بعد از اعدام اوباش و قاتلان نیروهای امنیتی که در اصفهان به بدترین شکل تعدادی پلیس را سوزانده بودند، با انتشار استوری «نه به اعدام»، مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام تروریست‌ها

اعلام کرد.

همه این اتفاقات در حالی رخ داده که شما با سوابق و نظرات رضایی شاید امکان استخدام موفق در یک شرکت کوچک دولتی را هم نداشته باشید. نام نادره رضایی همچنین به عنوان دبیرکل خانه رسانه‌های دیداری ایران مطرح شده است؛ حوزه‌ای که در ماه‌های اخیر خود به یکی از پرتنش‌ترین عرصه‌های فرهنگی تبدیل شده است.

توقف و بازگشت ناگهانی برنامه عادل فردوسی‌پور و همچنین بسته شدن صفحه «آزاد» وابسته به دبیرکل خانه رسانه‌های دیداری ایران، نمونه‌هایی از حاشیه‌ها و مناقشات این حوزه است. همراهی و ارتباط برخی چهره‌های فعال این نهادهای صنفی و رسانه‌ای با رضایی نیز بر حساسیت‌ها درباره فعالیت‌های او افزوده است؛ به‌ویژه حالا که او بار دیگر به ساختار رسمی دولت بازگشته و در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حوزه مسئولیت خود اثرگذار باشد.

به گزارش فارس، بازگشت نادره رضایی را می‌توان یک انتصاب معمول اداری دانست، اما سابقه حضور او در وزارت ارشاد و مواضع اخیرش باعث شده این بازگشت بیش از یک جابه‌جایی ساده مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.