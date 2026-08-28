وحدت نه یک تاکتیک، بلکه راهبرد امت اسلامی است این پیام رهبر شهید ماست
رئیسجمهور با بیان اینکه وحدت نه یک تاکتیک، بلکه راهبرد امت اسلامی است و این پیام رهبر شهید ماست، خاطر نشان کرد: وفاداری به پیامبر در توان ما برای دوباره امت شدن معنا مییابد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز پنجشنبه
(5 شهریورماه)، در چهلمین همایش بینالمللی وحدت اسلامی، با گرامیداشت یاد شهیدان، بهویژه رهبر عزیز و شهید کشور، دانشمندان، دانشآموزان و مردم شهید ایران، خطاب به علما، اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام، میهمانان و خواهران و برادران حاضر در این همایش گفت: میلاد پیامبر رحمت و عدالت، حضرت محمد مصطفی صلیالله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیهالسلام را به همه مسلمانان جهان تبریک میگویم. امسال در شرایطی متفاوت گرد هم آمدهایم.
وی با اشاره به موضوع همایش امسال افزود: موضوع چهلمین همایش وحدت اسلامی، وحدت اسلامی در اندیشه امام و شهید ما، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای است. مردی که وحدت اسلامی را نه یک تاکتیک سیاسی و مصلحت موقت، بلکه مسئلهای راهبردی برای عزت، استقلال و آینده امت اسلامی میدانست. رهبر شهید، وجود پیامبر اکرم را بزرگترین محور وحدت مسلمانان میشمرد و بارها هشدار میداد که اختلاف طبیعی است، اما تبدیل اختلاف به دشمنی و نزاع، قدرت امت را از میان میبرد. موضوع رسمی همایش امسال نیز دقیقا بر همین میراث فکری بنا شده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه رهبر شهید امروز در میان ملت ایران نیست، اظهار کرد: در جنگی که به کشور ما تحمیل شد، رهبر ایران و جمعی از فرماندهان، دانشمندان، دانشآموزان و مردم بیگناه کشور به شهادت رسیدند. بهترین بزرگداشت رهبر شهید این نیست که سخنانش را تکرار کنیم، بلکه باید ببینیم آن سخنان برای امروز ما چه تکلیفی ایجاد میکند و برای یافتن پاسخ باید به خود پیامبر بازگردیم.
پزشکیان با تأکید بر اینکه رسول خدا تنها افراد را به ایمان دعوت نکرد، بلکه امت ساخت، خاطرنشان کرد: قرآن میفرماید، «إن هذه أمتکم أمة واحدة وأنا ربکم فاعبدون» و در جای دیگری میفرماید، وأنا ربکم فاتقون. کار پیامبر این بود که از انسانهایی با قبیلهها، سابقهها و منافع متفاوت، جامعهای با سرنوشت مشترک بسازد. در مدینه، مهاجر و انصار برادر شدند، اوس و خزرج که سالها با یکدیگر جنگیده بودند در کنار هم قرار گرفتند و پیمان مدینه برای گروههای مختلف حقوق و مسئولیت تعریف کرد. مسلمانان مجبور نشدند همه مانند هم باشند، اما آموختند چگونه با وجود تفاوتها زیر یک میثاق زندگی کنند. این شاید مهمترین درس پیامبر برای جهان اسلام امروز باشد.
منافع هیچ کشوری با زیادهخواهی تأمین نمیشود
همچنین رئیسجمهور روز پنجشنبه (5 شهریورماه) در مراسم بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران به کشورهای کره جنوبی، بلاروس، جمهوری چک، جمهوری قزاقستان و سنگاپور، گسترش تعاملات و توسعه روابط سیاسی با تمامی کشورها را از جمله اولویتهای اساسی و ماموریتهای مهم سفرای ایران در خارج از کشور دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای توسعه همکاریها در زمینههای علمی، اقتصادی و سیاسی، گفت: مهمترین وظیفه سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح همکاریهای فیمابین و ارتباط مؤثر جهت توسعه روابط، برقراری امنیت و ایجاد صلح پایدار است.
وی بر لزوم تلاش سفرا بر رفع موانع ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه نیز تأکید کرد و افزود: سفرای ایران باید همواره در تلاش باشند تا مشکلات موجود را از پیشرو بردارند و مسیر توسعه روابط را هموار سازند.
آیین افتتاح برخط ۵ طرح کلی در استان کرمان
خبر دیگر اینکه پزشکیان روز پنجشنبه(5 شهریورماه) در آیین بهرهبرداری برخط از ۵ طرح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان، در هفته دولت، با گرامیداشت یاد شهدا گفت: از همه مردم عزیز، نمایندگان محترم، کارگران، مدیران و پیمانکارانی که برای اجرای این طرحها تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه زیرساختها و همچنین اهمیت توسعه مدارس از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، افزود: امیدواریم علاوه بر توسعه زیرساختها بتوانیم مدارس کشور را نیز با همان کیفیت مطلوبی که مدنظر داریم از محل مسئولیتهای اجتماعی گسترش و ارتقا دهیم.
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت جغرافیایی استان کرمان در بهرهگیری از انرژیهای پاک و ضرورت ارتقای بهرهوری و گسترش بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در این استان، با تاکید ویژه به استاندار اظهار کرد: استان کرمان ظرفیت بسیار بالایی در استفاده از انرژی بادی و خورشیدی دارد و باید تلاش کنیم تا به وسیله این نعمت، وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش دهیم.
در این مراسم ۵ طرح ملی شرکت صنایع ملی مس ایران به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به دستور رئیسجمهور افتتاح شد.
نخستین طرح، کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتونآباد با ارزش سرمایهگذاری ۹۵ میلیون یورو، معادل حدود ۱۹ همت، ظرفیت تولید سالانه ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار حدود ۲۲ درصد را دارد. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۶۵ هکتار احداث شده و با بازیابی مس از سربارههای حاصل از فرآیند ذوب، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند، موجب افزایش بهرهوری و بازگشت مس موجود در سرباره به چرخه تولید میشود. درآمد سالانه این پروژه حدود ۱۰۶ میلیون دلار و اشتغالزایی مستقیم آن ۱۹۴ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۴ سال بوده است.
دومین طرح، نیروگاه ۴۲ مگاواتی خودتأمین خاتونآباد با ارزش سرمایهگذاری ۳۵ میلیون یورو، معادل حدود
۷ همت، با هدف تأمین پایدار برق خط تولید و کمک به مدیریت ناترازی برق احداث شده است. این نیروگاه در خردادماه در مرحله راهاندازی با شبکه سراسری سنکرون شده است. اشتغالزایی مستقیم این پروژه ۳۸ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۲.۵ سال بوده است.
سومین طرح، طرح اتصال ریلی کارخانه ذوب خاتونآباد به شبکه ریلی کشور با ارزش سرمایهگذاری ۱۹ میلیون یورو، معادل حدود ۳.۸ همت و احداث
۱۷.۶ کیلومتر زیرساخت ریلی، ظرفیت حمل سالانه
۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و حداقل ۲ میلیون تن کنسانتره را فراهم میکند. این پروژه با کاهش حمل جادهای، موجب صرفهجویی سالانه حدود ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی خواهد شد. اشتغالزایی مستقیم پروژه ۳۵ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.
چهارمین طرح، بخش نخست احداث باند دوم محور میدوک–مجتمع مس شهربابک با ارزش سرمایهگذاری ۲۰ میلیون یورو، معادل حدود ۴ همت، شامل
۱۵ کیلومتر مسیر آماده بهرهبرداری است و با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات جادهای و تسهیل حمل مواد معدنی و تجهیزات اجرا شده و مدت اجرای این بخش از پروژه حدود ۲.۵ سال بوده است.
آخرین طرح، فاز نخست ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهربابک با ارزش سرمایهگذاری ۱۸ میلیون یورو، معادل حدود ۳.۶ همت، در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار احداث شده است. این مجموعه در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و فرهنگی، افزایش نشاط عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقهایجاد شده است. اشتغالزایی مستقیم این پروژه
۵۵ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.
تمام حقوق قانونی ملت ایران
باید به رسمیت شناخته شود
علاوه بر این رئیسجمهور روز پنجشنبه(5 شهریورماه) در دیدار شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، با اشاره به حوادث تلخ اخیر اظهار داشت: اتفاقاتی رخ داد که قابل قبول نبود، اما همچنان بر این باوریم که ایران و قطر دو کشور دوست و برادر هستند و میتوان مسائل پیشآمده را با تفاهم حل کرد.
وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهان آرامش منطقه نیستند، تصریح کرد: قرار بود ایران و قطر اقدامات مشترک زیادی انجام دهند، اما جنگ باعث شد اجرای توافقات و توسعه تعاملات دو کشور به تأخیر بیفتد. نقشه رژیم صهیونیستی جلوگیری از برقراری روابط صمیمانه میان مسلمانان است. از تلاشهای دولت قطر و امیر این کشور برای میانجیگری و برقراری صلح و آرامش قدردانی میکنیم و این تلاشها برای جمهوری اسلامی ایران ارزشمند است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ و گسترش دامنه درگیریها نیست، افزود: جنگ به ایران تحمیل شد و ادامه آن به زیان کشور، منطقه و جهان است. منطق حکم میکند اجرای تفاهمنامه به همان شیوه گذشته از سر گرفته شود و مسائل از مسیر گفتوگو حلوفصل گردد، نه اینکه کشورها برای حل مشکلات به جنگ و نشان دادن چنگ و دندان متوسل شوند. اختلافات موجود میان کشورهای منطقه برازنده ملتهای مسلمان نیست.
پزشکیان حملات آمریکا به ایران را اقدامی مغایر با همه موازین حقوق بینالملل دانست و گفت: آمریکاییها ناجوانمردانه رهبر، فرماندهان، دانشآموزان و مردم ایران را هدف قرار دادند؛ اقدامی که در هیچ چارچوب حقوقی بینالمللی قابل قبول نیست. ایران به دنبال جنگ نبوده، نیست و نخواهد بود، اما زیر بار زورگویی نیز نخواهد رفت. طرفهای مقابل باید تمام حقوق ملت ایران را در همه زمینهها و در چارچوب قوانین بینالمللی به رسمیت بشناسند؛ جمهوری اسلامی ایران چیزی فراتر از حقوق قانونی خود نمیخواهد.