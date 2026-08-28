همزمان با شب ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق‌(ع) آیین رونمایی از کتاب «شیرین‌تر از عسل» تاریخچه شفاهی هیئت و مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن‌(ع) با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل در مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن‌(ع) برگزار می‌شود.

این کتاب به همت حمید محمدی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان حوزه فرهنگی و آیینی در پانصد صفحه به رشته تحریر درآمده و شامل مصاحبه و دریافت خاطرات اعضای هیئت قاسم بن الحسن‌(ع) است.