تغییرات و موضوعات جدید فصل دوم مجموعه «سرو، ‌سپید، سرخ»

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» گفت: در فصل دوم، فرصت بیشتری برای انتخاب سازندگان، موضوعات و متن‌ها داشتیم و همین امر کمک کرد تا انتخاب‌های دقيق‌تری داشته باشیم.

محمدجواد موحد، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان در‌باره روند تولید فصل دوم این مجموعه گفت: فصل دوم تنها یک روز پس از آغاز جنگ تولید شد و به دلیل شرایط خاص آن دوره، فرصت محدودی برای انتخاب و پرداخت موضوع‌ها وجود داشت‌، با این حال‌، نزدیکی عوامل تولید به فضای واقعی جنگ باعث شد که حال و هوای آن مقطع به شکل مستقیم‌تری در اثر منعکس

شود.

وی افزود: تلاش کردیم تولید با سرعت بالایی انجام شود و نسبت به یک مجموعه معقول تلویزیونی، روند تولید فشرده‌تر بود‌، بعضی از قسمت‌ها حتی حدود یک ماه و نیم پیش از پخش آماده شده بودند اما به دلیل اقتضائات آنتن، ‌زمان پخش متفاوت بود.‌

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» با اشاره به تفاوت‌های بصری فصل دوم گفت: در قسمت‌های جدید، استفاده از جلوه‌های ویژه بیشتر شده و فضای تصویری جنگی‌تر است. در فصل اول این مجموعه با توجه به شرایط تولید و محدودیت‌های موجود، امکان استفاده گسترده از این ظرفیت‌ها وجود نداشت اما در فصل دوم شرایط تولید مناسب‌تر شد و این تفاوت در محصول نهائی نيز قابل مشاهده است.

موحد در بخش دیگری از این گفت وگو به روایت‌هایی از خلبان ارتش و حمله به اهدافی در کویت و قطر اشاره کرد و گفت: برخی از این داستان‌ها بعد از جنگ مطرح و مستندات‌شان منتشر شد، در فصل دوم دست ما برای پرداختن به این موضوعات بازتر بود و در کنار داستان‌های اجتماعی و روایت مردم، موضوعات ملی‌تر نیز وارد مجموعه شد.

وی این نوع شیوه تولید را تجربه‌ای متفاوت برای تهیه‌کنندگان دانست و گفت: مدیریت چند گروه تولیدی، حفظ کیفیت اثر، کنترل تعداد روزهای فیلمبرداری و هماهنگی با مدیران فیلمبرداری و کارگردان‌های مختلف تجربه متفاوتی بود.‌

موحد همچنین خاطرنشان کرد: در فصل دوم مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» تلاش کردیم از ظرفیت فیلمسازان جوان استفاده کنیم، ‌برخی از کارگردان‌هایی که هنوز فیلم بلند تولید نکرده بودند، در این مجموعه فرصت ساخت یک قسمت و داستان را پيدا کردند و بعضی از این آثار نیز مورد توجه زیاد قرار گرفتند.‌

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» همچنين در رابطه با ساخت فصل سوم این مجموعه گفت: پیشنهاد ساخت فصل‌های بعدی از سوی مجموعه سیما فیلم سازمان صداوسيما مطرح شده و ما نیز در حال جمع‌آوری موضوعات و بررسی گزینه‌های کارگردانی هستیم، این مدل مجموعه تلویزیونی به دلیل نزدیکی موضوعات آن با اتفاقات روز می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند و حتی در قالب‌های مناسبتی یا بدون مناسبت تولید شود. هنوز فصل سوم این مجموعه وارد مرحله اجرائی نشده اما قصد ادامه این مسیر را داریم و در حال بررسی و آماده‌سازی مقدمات آن

هستیم.