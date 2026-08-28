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کد خبر: ۳۳۶۹۲۷
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
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برگزاری آیین‌واره بین‌المللی «رحمهًْ للعالمین»

آیین‌واره بین‌المللی فرهنگی هنری «رحمهًْ للعالمین» همزمان با میلاد حضرت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق‌(ع) در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.
هدف از این آیین‌واره بین‌المللی، تکریم و گرامی‌داشت میلاد پیامبر مهربانی(ص)، پاسداشت هفته وحدت، تقویت و استحکام «بعثت مردمی» و «اتحاد مقدس» درونی کشور و نیز ارتقای روحیه امید، نشاط و همدلی عمومی، اعلام شده است.
برای این آیین‌واره، علاوه ‌بر مراسم و برنامه‌های دیگر‌، دو برنامه شاخص با حضور مهمانان و شخصیت‌های داخلی و خارجی طراحی شده است که نخستین برنامه با عنوان «وحدت اسلامی» روز چهارشنبه ۴ شهریور با حضور شخصیت‌های حوزه مقاومت اسلامی برگزار شد و برنامه دوم امروز شنبه ۷ شهریور با حضور سفرا و نمایندگان کشور‌های خارجی برگزار 
می‌شود.
این آیین‌واره به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه یک و فرهنگسرای ملل و با مشارکت معاونت هنری سازمان تا هشتم شهریور، هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

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