سرپرست وزارت دفاع گفت: دشمن در زمان مقرر خواهد فهمید چه شگفتانه‌ای برایش خواهیم

داشت.

سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی گفت‌وگویی در پاسخ به سؤالی درخصوص شگفتانه‌های نیروهای مسلح برای دشمنان تصریح کرد: الان نباید در مورد شگفتانه‌ها صحبت کنیم ولی دانش ایرانی و جوان ایرانی و موضوعاتی که در صنایع دفاعی انجام می‌شود ان‌شاءالله شگفتانه‌های خوبی در راه است.وی افزود: همگان و خصوصاً دشمنان بدانند که بموقع متوجه شگفتانه‌های ایران خواهند شد.

طلایی‌نیک: برای اصل غافلگیری

شگفتانه‌ها در میدان دیده خواهد شد

سردار رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز بیان کرد: دولت نیازهای خاص نیروهای مسلح را تامین کرد؛ دولت نیازهای خاص نیروهای مسلح را عمدتاً از طریق وزارت دفاع با تامین تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام آمادی که مورد نیاز نیروهای مسلح بود، متناسب با نیاز و بضاعت و مقدورات انجام داد.

وی گفت: روی اقتصادی کردن هزینه تولید تسلیحات و تجهیزات و مهمات متمرکز شده‌ایم به‌گونه‌ای که بین یک تا 20 برابر هزینه تولید برخی تسلیحات و تجهیزات و مهمات ما نسبت به مشابه خارجی آن پایین‌تر است.

طلایی نیک خاطر نشان کرد: دشمن از حجم آتش و تسلیحات و تجهیزات بیشتری استفاده کرد اما اثربخشی تسلیحات و تجهیزات و تاکتیک‌ها و راهبردهایی که رزمندگان ما استفاده کردند بیشتر بود.

وی عنوان کرد: جامعه علمی و دفاعی ما از مرحله کپی‌برداری و مهندسی معکوس فراتر رفته است و حتی در برخی حوزه‌ها و فناوری‌های تولید پهپادها و موشک‌های بالستیک نیازی به مهندسی معکوس یا کپی‌برداری نداریم.

به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: فرماندهان شگفتانه‌ها را با توجه به اصل غافلگیری و صیانت از اطلاعات نظامی و دفاعی به سمتی که در میدان دیده شود، سوق داده‌اند.