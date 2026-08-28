مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در اقدامی قاطع، یک شبکه حرفه‌ای جعل اسناد و زمین‌خواری را متلاشی کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در لزوم برخورد قاطع با انواع مفاسد و دستور رئیس قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و مقابله بدون اغماض با مصادیق فساد اقتصادی، با اجرای عملیاتی دقیق، غافلگیرکننده و پیچیده، نسبت به شناسایی و انهدام این شبکه گسترده اقدام کرد. براساس این گزارش، اعضای شبکه یادشده با بهره‌گیری از جعل سند، سندسازی غیرواقعی و سوءاستفاده از فرایند اجرای احکام قضایی، درصدد بودند از طریق اخذ انتقال اجرایی، مالکیت ۶۷ هکتار از اراضی مرغوب شهری به ارزش تقریبی ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، به‌همراه ۶ قطعه ملک دیگر به مساحت مجموع چهار هزار مترمربع و ارزشی بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال را به نام خود به ثبت برسانند که با هوشیاری و اقدام به موقع، سربازان گمنام امام زمان(عج) در حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی، از تضییع گسترده حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آمد.

در نتیجه این عملیات، ۴۸ نفر از عوامل و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند. ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن تأکید بر عزم راسخ این قوه در مبارزه مفاسد و خشکاندن ریشه‌های آن، از عموم هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده جرایم مرتبط، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ به این ستاد اطلاع‌رسانی کنند.