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کد خبر: ۳۳۶۹۲۲
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
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قوه قضائیه:

شبکه بزرگ جعل اسناد و زمین‌خواری منهدم شد

 مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در اقدامی قاطع، یک شبکه حرفه‌ای جعل اسناد و زمین‌خواری را متلاشی کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در لزوم برخورد قاطع با انواع مفاسد و دستور رئیس قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و مقابله بدون اغماض با مصادیق فساد اقتصادی، با اجرای عملیاتی دقیق، غافلگیرکننده و پیچیده، نسبت به شناسایی و انهدام این شبکه گسترده اقدام کرد. براساس این گزارش، اعضای شبکه یادشده با بهره‌گیری از جعل سند، سندسازی غیرواقعی و سوءاستفاده از فرایند اجرای احکام قضایی، درصدد بودند از طریق اخذ انتقال اجرایی، مالکیت ۶۷ هکتار از اراضی مرغوب شهری به ارزش تقریبی ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، به‌همراه ۶ قطعه ملک دیگر به مساحت مجموع چهار هزار مترمربع و ارزشی بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال را به نام خود به ثبت برسانند که با هوشیاری و اقدام به موقع، سربازان گمنام امام زمان(عج) در حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی، از تضییع گسترده حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آمد.
در نتیجه این عملیات، ۴۸ نفر از عوامل و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند. ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن تأکید بر عزم راسخ این قوه در مبارزه مفاسد و خشکاندن ریشه‌های آن، از عموم هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده جرایم مرتبط، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ به این ستاد اطلاع‌رسانی کنند.

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