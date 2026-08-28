دستگیری کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد تومانی در ارومیه
فرمانده انتظامی استان آذربایجانغربی از دستگیری کلاهبرداری در ارومیه خبر داد که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود و ۹۰ نفر شاکی داشت.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: درپي گزارشات متعدد مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان به شيوه خريد کالا و صدور چکهای بلامحل، موضوع به صورت ويژه در دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت و فرد کلاهبردار دستگیر شد. سلمانی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد متهم، در يک اقدام کاملاً حرفهای با صدور چکهای بلامحل اقدام به خريدهای کلان انواع کالا و صدور چک بلامحل به مالباختگان در سطح کشور نموده است. وی ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان ارومیه با رصد اطلاعاتی و در یک اقدام غافلگیرانه متهم را که فراری بوده شناسایی و دستگیر نمودند.
فرمانده انتظامی آذربایجانغربی گفت: متهم در مراحل بازجویی به ۹۰ فقره کلاهبرداری سریالی از شهروندان در استانهای مختلف به ارزش یکصد هزار میلیارد ریال اعتراف کرد و تحویل مراجع قضایی شد.
سردار سلمانی با توصيه به افزايش هوشياري شهروندان بیان داشت: از مردم عزيز درخواست ميشود در مبادلات مالي، وضعيت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسي کرده و از پذيرش چکهاي بدون استعلام خودداري کنند.