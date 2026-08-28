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کد خبر: ۳۳۶۹۱۷
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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الجزایر

آتش‌سوزی مرگبار

در پی آتش‌سوزی مرگبار در الجزایر، سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت الجزایر در پی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و ویرانگر در مناطق مرکزی و شرقی این کشور که تاکنون دست‌کم 12 کشته و 54 زخمی بر جای گذاشته است، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. این حریق‌های سهمگین خسارات زیادی به منازل مسکونی، اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی این مناطق وارد کرده و تلاش نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای مهار کامل شعله‌ها و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان همچنان ادامه دارد.

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