در پی آتش‌سوزی مرگبار در الجزایر، سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت الجزایر در پی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و ویرانگر در مناطق مرکزی و شرقی این کشور که تاکنون دست‌کم 12 کشته و 54 زخمی بر جای گذاشته است، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. این حریق‌های سهمگین خسارات زیادی به منازل مسکونی، اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی این مناطق وارد کرده و تلاش نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای مهار کامل شعله‌ها و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان همچنان ادامه دارد.