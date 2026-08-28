الگوسازی ایران برای سازمان جهانی بهداشت و فائو در حوزه سلامت و امنیت غذایی
معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت از الگوسازی ایران برای سازمان جهانی بهداشت و فائو در حوزه سلامت و امنیت غذایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمداسماعیل مطلق با اشاره به نقش کلیدی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود، گفت: ایران از معدود کشورهایی است که این شورا را با بالاترین سطح مدیریتی برگزار میکند و سازمان جهانی بهداشت و فائو از ایران به عنوان الگو یاد کردهاند.
مطلق با بیان اینکه دو اقدام اساسی در دولت چهاردهم انجام شده است، افزود: رصد شاخصهای سلامت در استانها و مقایسه با کشورهای منطقه و اروپا تقریباً نهایی شده است. همچنین سند امنیت غذایی در دوره شهید رئیسی تصویب شد و اکنون همه دستگاههای عضو شامل سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و سایر نهادها موظف به اجرای آن هستند.
وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مرگ نوزادان از ۱۴۵ در هر هزار تولد در آغاز انقلاب، به حدود ۷ در هزار تولد کاهش یافته است که عمدتاً مربوط به نوزادان زیر هزار گرم است. همچنین مرگ مادران باردار از ۲۴۰ در
۱۰۰ هزار تولد به ۱۷ تا ۱۹ در ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیده است.
معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به مصوبه اخیر شورا با موضوع کاهش تصادفات و فرهنگسازی ترافیکی، تأکید کرد: این سند با حضور رئیسجمهور تصویب شده و در صورت اجرای کامل توسط دستگاههای متعهد، میتواند به طور چشمگیری آمار تلفات جادهای را کاهش دهد.