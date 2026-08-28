تجهیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از تجهیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم و آمادهسازی مدارس آسیبدیده از جنگ برای تحویل به آموزشوپرورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا خانمحمدی با اشاره به برنامههای تجهیز مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: الگوهای تجهیز مدارس به تفکیک نیازهای کلاسهای درس، کارگاهها و سایر فضاهای آموزشی بهروزرسانی شده و به تمام استانها ابلاغ شده است تا خرید تجهیزات براساس این استانداردها انجام شود.
خانمحمدی افزود: تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی موردنیاز مدارس در این الگوها پیشبینی شده و تلاش شده است هر فضای آموزشی متناسب با کارکرد خود، از امکانات موردنیاز برخوردار شود.
وی با اشاره به توسعه ابزارهای هوشمند در مدارس ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم در فرایند آموزش، استفاده از نرمافزارها و سکوهای آموزشی مورد تأیید سازمان پژوهش است که در قالب تلویزیونهای هوشمند و دیگر تجهیزات در اختیار مدارس قرار میگیرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درسی که در دو سال گذشته به بهرهبرداری رسیده و تحویل شدهاند، به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم مجهز شدهاند تا ابزار مناسبتری برای آموزش در اختیار معلمان قرار گیرد.
خانمحمدی درباره وضعیت بازسازی مدارس آسیبدیده از جنگ و آمادگی آنها برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بهجز ۱۶ مدرسه که بهطور کامل تخریب شدهاند و نیازمند عملیات عمرانی و مقاومسازی هستند، سایر مدارس آسیبدیده به زودی تحویل آموزشوپرورش خواهند شد.
وی با اشاره به راهاندازی پویش «فرشتههای میناب» بیان داشت: در قالب این پویش، ۱۵۰ میلیارد تومان منابع جمعآوری شد و حدود دو و نیم میلیون نفر، از طریق کمکهای کوچک و بزرگ، در این حرکت مشارکت کردند.