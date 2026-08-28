کشف 645 کیلوگرم تریاک در اتوبان آزادگان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 645 کیلوگرم مواد مخدر تریاک در اتوبان آزادگان طی دو عملیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ علی عسگری گفت: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی درباره فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار مواد مخدر، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد و تیمی از مأموران عملیات ویژه پلیس مسئولیت شناسایی و دستگیری متهم را بر عهده گرفتند.

عسگری افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده و شبانه‌روزی، رفت‌وآمد‌های متهم را تحت‌نظر قرار دادند و در جریان بررسی‌های تخصصی مشخص شد، این فرد برای تهیه مقادیر قابل‌توجهی موادمخدر به یکی از استان‌های جنوبی مراجعه کرده و قصد دارد محموله را با استفاده از یک دستگاه تریلر کشنده به تهران منتقل کند.

وی ادامه داد: با شناسایی شیوه فعالیت متهم و مشخص‌شدن محور حرکتی وی، موضوع با هماهنگی مقام قضایی در دستورکار عملیاتی قرار گرفت و تیمی از مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در محدوده بزرگراه آزادگان مستقر و مسیر تردد خودرو را زیر نظر گرفتند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ بیان داشت: پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، سرانجام خودروی موردنظر در محدوده بزرگراه آزادگان شناسایی شد و مأموران با استفاده از گشت آشکار، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه خودرو را متوقف کردند.

عسگری گفت: با توقف خودرو، متهم بلافاصله دستگیر شد و مأموران در بازرسی تخصصی از تریلر، ۵۴۵ کیلوگرم تریاک را کشف کردند که به شکل ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود.

توقیف سمند در اتوبان آزادگان با ۱۰۰ کیلو تریاک

وی همچنین در تشریح پرونده‌ای دیگر اظهار داشت: در جریان یک عملیات ضربتی دیگر مأموران در اتوبان آزادگان یک قاچاقچی سابقه‌دار موادمخدر دستگیر و ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: پس از شناسایی شیوه فعالیت متهم و مشخص‌شدن محور حرکتی وی، موضوع با هماهنگی مقام قضایی پیگیری و تیمی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برای شناسایی و توقیف خودرو به اتوبان آزادگان اعزام شدند.

سرهنگ عسگری افزود: مأموران با استقرار در محدوده موردنظر و انجام اقدامات کنترلی، سرانجام خودروی سمند متعلق به متهم را شناسایی کردند و در یک عملیات ضربتی، هماهنگ و غافلگیرانه با استفاده از گشت آشکار، خودرو را متوقف کردند. با توقف خودرو، متهم بلافاصله دستگیر و در بازرسی دقیق از خودروی وی، ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.