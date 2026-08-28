رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافه‌گویی «برد کوپر»، فرمانده سنتکام، توئیت خود با عنوان در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت، را بازنشر کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی روز جمعه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس توئیت ۳۱ تیرماه خود با این عنوان که در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت، را در پاسخ به ادعاهای گزاف برد کوپر فرمانده سنتکام بازنشر کرد.

امپراتوری آمریکا روبه‌زوال است

رئیس‌مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به گزافه‌گویی «اسکات بسنت»، مقاله‌ای از «نیویورک‌تایمز» را که در آن به ناتوانی بسنت در کنترل شاخص‌های مهم اقتصادی اشاره شده به‌اشتراک‌گذاشت.

قالیباف نوشت: این امپراتوری روبه‌زوال به‌جای اینکه میلیاردها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی اسرائیل و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم آمریکا کند؛ اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.

دیدار نخست‌وزیر قطر با قالیباف

خبر دیگر اینکه، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده بود، عصر روز پنج‌شنبه ۵ شهریورماه با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.