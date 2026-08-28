ترویج بیحیایی راه میانبر جریان شیطانی برای تضعیف خانواده است
خطیب جمعه تهران با اشاره به «پروژه شیطانی برای تضعیف خانواده» گفت: جریان ضلالت با برنامهریزی دقیق به این نتیجه رسیده است که راه میانبر برای بیخانواده کردن نسل بشر، آسیب زدن به فضیلتها و بر باد دادن بنیانهای اخلاقی، ترویج هرزگی و بیحیایی است.
خطبههای عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته تهران به کلام حجتالاسلام حاجعلیاکبری در مصلی امام خمینی(ره) آغاز شد.
حمایت همهجانبه از خانواده و ترویج زیست عفیفانه مسئولیتی همگانی است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، خطیب جمعه تهران در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با تأکید بر اهمیت تقوای الهی، گفت: اگر انسان به دنبال عزت است، راه رسیدن به عزت، تقوای الهی است و امیدواریم خداوند همه ما را از این ویژگی سعادتآفرین بهرهمند کند. وی در ادامه با اشاره به موضوع «زیست عفیفانه» به عنوان یکی از مصادیق مهم تقوای فردی، خانوادگی و اجتماعی، اظهار کرد: در گذشته درباره نقش حیا و سبک زندگی مبتنی بر عفت در تشکیل و تأسیس خانواده سخن گفتیم و امروز نیز باید بر نقش بیبدیل آن در تحکیم و پایداری خانواده و تعالی و شکوفایی آن تأکید کنیم. خطیب جمعه تهران با تأکید بر اینکه «راهی جز زیست عفیفانه» برای صیانت از خانواده وجود ندارد، گفت: از روز نخست خلقت، مبارزه با خانواده و جنگ علیه آن در دستور کار جریان ضلالت و شیطانی قرار داشته است. حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به همکاری جریانهای شیطانی برای ضربه زدن به بنیان خانواده، تأکید کرد: باید در برابر این جریان هوشیار بود و با تقویت حیا، عفت و سبک زندگی سالم، از بنیان خانواده صیانت کرد.
ترویج بیحیایی و هرزگی
راه میانبر جریان شیطانی برای تضعیف خانواده است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، خطیب جمعه تهران، در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به «پروژه شیطانی برای تضعیف خانواده» گفت: جریان ضلالت با برنامهریزی دقیق به این نتیجه رسیده است که راه میانبر برای بیخانواده کردن نسل بشر، آسیب زدن به فضیلتها و بر باد دادن بنیانهای اخلاقی، ترویج هرزگی و بیحیایی است.
وی افزود: در اجرای این پروژه، غرب به عنوان یک مزرعه نمونه انتخاب شد و برای بررسی این مسئله میتوان به آثار ویل دورانت، از جمله کتابهای «تاریخ تمدن» و «لذات فلسفه»، مراجعه کرد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به تحولات فکری و فرهنگی غرب پس از رنسانس اظهار کرد: از دوره رنسانس، نگرشهای سکولاریستی و اومانیستی و روند خدازدایی از عرصههای مختلف زندگی در غرب آغاز شد و در ادامه، این منطقه به یکی از عرصههای اصلی این جریان تبدیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری ادامه داد: در مطالعه این مسیر تاریخی، میتوان روند تقابل با حیا و عفت و تضعیف بنیان خانواده را مشاهده کرد؛ روندی که با عنوان «انقلاب جنسی» دنبال شد و در نهایت به جنگ علیه خانواده انجامید.
وی گفت: غرب در جریان رنسانس و انقلاب صنعتی به تواناییهای علمی، فنی و هنری قابل توجهی دست یافت، اما بخشی از این ظرفیتها در خدمت ترویج بیعفتی و بیحیایی در فضای عمومی قرار گرفت.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این روند به تضعیف خانواده در غرب منجر شده است، اظهار کرد: این وضعیت در فرهنگ غرب قابل مشاهده است و در سایر کشورها نیز غربگرایان، عوامل نفوذی و جریانهای شهوتمحور با این فرهنگ مهاجم همکاری کردهاند؛ تا جایی که برخی کشورها در این زمینه حتی از کشورهای غربی نیز پیشی گرفتهاند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فرهنگی ایران در دوره پهلوی گفت: در ایران که از دیرباز مهد دین، هویت، حیا و عفت بوده است، خاندان پهلوی در دوره حاکمیت خود پرچمدار اجرای سیاستهای ضدحجاب و ضدعفت شدند.
دولت باید متناسب با افق بعثتی ملت
یک انقلاب بزرگ اداری رقم بزند
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، در ادامه با اشاره به همزمانی هفته دولت با این ایام، اظهار کرد: هفته دولت را به فال نیک میگیریم و یاد همه کسانی را که در جایگاههای مختلف خدمت، از ریاست جمهوری تا وزارت، مسئولیت داشتهاند، گرامی میداریم.
وی با اشاره به شهیدان رجایی، رئیسی و باهنر و شهدای دولت در ادوار مختلف گفت: ویژگی مشترک همه این عزیزان، خدمت بیمنت و تلاش خستگیناپذیر برای بهتر کردن حال ملت با حسن خلق، صفا و محبت بود.
خطیب جمعه تهران با قدردانی از رئیسجمهور و اعضای دولت و همه مدیران و خدمتگزاران کشور افزود: از زحمات، خدمات و مجاهدتهای همه عزیزانی که در دولت جمهوری اسلامی ایران مشغول خدمت هستند، قدردانی میکنیم؛ بسیاری از این خدمتگزاران را نمیشناسیم، اما عاشقانه و خستگیناپذیر در حال تلاش
هستند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم در دو سال گذشته گفت: دولت در این دوره با شرایط خاصی از جمله جنگ ۱۲روزه، حوادث و بحرانهای امنیتی و جنگ رمضان مواجه بوده و با دشواریهای فراوانی روبهرو شده است.
خطیب جمعه تهران ضمن تشکر از خدمات دولت و همه خادمان کشور، برای موفقیت آنان دعا کرد و گفت: شرایط بسیار خاص و سنگینی را پشت سر گذاشتهایم، اما در کنار قدردانی از خدمات، از دولت نیز توقعاتی وجود دارد.
ملت مبعوث
از دولت نیز توقع بعثت دارد
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» اظهار کرد: ملت مبعوث از دولت نیز توقع بعثت دارد. این ملت مبعوث شده و طبیعی است که سطح توقعات آن ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: دولتمردان ما در دستگاه اجرائی و به معنای بزرگتر، در سایر نهادها و قوا که مجموعه دولت بزرگ جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند، باید خود را روزآمد کنند و متناسب با افق بعثتی که در امت اتفاق افتاده است، در دولت نیز تحول ایجاد شود.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: این بعثت باید هم در گفتمان دولت، هم در شیوههای مدیریتی، هم در شجاعت در تصمیمگیری و هم در اصلاح ساختارها خود را نشان دهد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور گفت: ما نیازمند یک انقلاب بزرگ اداری در کشور هستیم و این موضوع باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با هیئت دولت شهید رئیسی گفت: توصیههای راهبردی رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بسیار کارگشاست؛ از جمله تأکید بر خدمت بیمنت و کرامتمحور و باور و عمل به اصل «ما میتوانیم».
خطیب جمعه تهران با اشاره به اهمیت حضور مدیران شایسته در سطوح عالی مدیریتی گفت: در سطوح عالی مدیریتی کشور نباید کسی حضور داشته باشد که به این اصول اساسی اعتقاد ندارد و مسئولان باید در دسترس مردم باشند.
به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای طرحها تأکید کرد و گفت: پروژهها باید با سرعت بیشتری پیش بروند و طرحهای نیمهتمام به پایان برسند.