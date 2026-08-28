عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین به مردم فشار وارد می‌کند و دولت باید با توسعه سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، رایگان‌کردن حمل‌ونقل عمومی، خروج خودرو‌های فرسوده و حمایت از خودرو‌های دوگانه‌سوز، پشتیبانی از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، مصرف بنزین را بدون استفاده از ابزار قیمتی کاهش دهد.

رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر درباره افزایش قیمت بنزین و ناترازی این سوخت اظهار کرد: فعلا هیچ تصمیم قطعی درباره بنزین گرفته نشده و سناریوهای مختلفی در کمیسیون مطرح شده است.

وی افزود: دولت می‌تواند سهمیه‌های فعلی را که اخیرا در برخی از استان‌ها افزایش یافته، ادامه دهد و خودروهای فرسوده را نیز از چرخه خارج کند. رایگان شدن مترو و حمل‌ونقل عمومی، به‌ ویژه در شهرهایی که از این امکانات برخوردارند، یکی دیگر از راهکارهای غیرقیمتی است که می‌تواند مصرف بنزین را کاهش دهد و فشار کمتری به مردم وارد کند.

استفاده از سی‌ان‌جی نیز یکی از راهکارهای غیرقیمتی و سریع برای کاهش مصرف بنزین است. جایگاه‌داران در مقطعی به‌ صورت داوطلبانه سی‌ان‌جی را رایگان عرضه کردند و این ظرفیت می‌تواند با حمایت دولت توسعه پیدا کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در برنامه هفتم بر توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی تاکید شده است. اگر حتی ال‌پی‌جی را ۵۰ درصد توسعه داده بودیم، امروز مشکلات کمتری داشتیم و مردم نیز رغبت بیشتری برای استفاده از سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی پیدا می‌کردند. همچنین خدمات و سرویس خودروهای دوگانه‌سوز باید رایگان شود و حتی می‌توان کپسول‌های سی‌ان‌جی را برای افرادی که قصد دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود را دارند، به‌ صورت رایگان در اختیارشان قرار داد.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید از این راهکارها حمایت کند، به‌ ویژه با توجه به اینکه ممکن است شرایط در زمستان سخت‌تر شود. اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و امکان واردات بنزین و فروش نفت مانند گذشته وجود ندارد.

پالایشگاه‌های روسیه نیز مورد اصابت قرار گرفته‌اند و امکان واردات بنزین از شمال کشور هم وجود ندارد. بنابراین باید از ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم؛ از جمله عرضه گاز طبیعی، رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات رایگان به خودروهای دوگانه‌سوز. همچنین می‌توان کپسول‌های سی‌ان‌جی را رایگان عرضه کرد یا برای این منظور تسهیلات کم‌بهره در نظر گرفت.

وی اظهار داشت: این اقدامات می‌توانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت به کاهش مصرف بنزین کمک کنند اما تاکید می‌کنم که با افزایش قیمت بنزین مخالف هستم.

سنگدوینی درباره اقدامات مجلس و دولت در حوزه گاز گفت: شرکت ملی پالایش و پخش آمادگی انجام این کار را دارد و در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند در این زمینه برنامه‌ریزی کند.

از سوی دیگر، در مقطعی که پالایشگاه‌های کشور امکان توسعه داشتند، فرآورده‌های مازاد تولیدی صادر می‌شد اما منابع حاصل از صادرات به پالایشگاه‌ها نمی‌رسید و در نتیجه امکان توسعه آنها فراهم نمی‌شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های موجود حمایت کنیم، می‌توانیم در حوزه سوخت به شرایط مطلوب برسیم.

در کنار آن، باید خروج خودروهای فرسوده از چرخه، حمایت از پالایشگاه‌های داخلی و استفاده از ظرفیت سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را در دستور کار قرار دهیم. در این زمینه ظرفیت لازم وجود دارد و باید شرایط استفاده از آن را فراهم کنیم.