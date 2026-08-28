سنگرها را خالی نکنید!(حدیث دشت عشق)

امدادگر شهید‌ محمدحسن‌ علیزاده‌ تبریزیان ۲۱‌ آبان سال ۱۳۴۶ در یزد به‌دنیا آمد و تا دوره کارشناسی در رشته پرستاری تحصیل کرد. با آغاز جنگ تحمیلی به‌عنوان بسیجی با سمت امدادگر راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد و سرانجام چهارم خرداد سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. شهید‌ محمدحسن‌ علیزاده ‌تبریزیان در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «ای برادرانم، امیدوارم در هر کجا که هستید، در هر لباس بتوانید به این اسلام خدمت کنید. و ای خواهرانم، امیدوارم که فرزندان خود را آن‌طور که اسلام می‌خواهد تربیت کنید، در راه انقلاب، پیرو انقلاب، جانباز انقلاب. و امیدوارم حجاب خود را حفظ کنید که حجاب سیاه شما رنگین‌تر از خون سرخ من است. ای جوان‌هایی که وقت نمازجماعت یا وقت‌های دیگر کنار کوچه‌ها می‌نشینید و غیبت دیگران می‌کنید، لحظه‌ای به خود آیید. از شما می‌خواهم به مسجدها بروید. به گفته امام امت، مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. از شما می‌خواهم به پایگاه بروید، سنگر پایگاه را خالی نگذارید که همین پایگاه و وحدت این پایگاه‌ها دژ محکمی در مقابل دشمنان اسلام و منافقان است. پیرو ولایت فقیه باشید و به حرف‌های امام امت و روحانیت مبارز گوش فرا دهید و پشتیبان روحانیت باشید. روحانیون نعیم‌آباد یا غیرنعیم‌آبادی که شما زیاد در این محل رفت‌وآمد می‌کنید، از شما می‌خواهم اگر هفته‌ای یک ساعت هم شده به پایگاه بروید. کسی به شما نمی‌گوید که اسلحه به‌دوش گیر و نگهبانی بدهید (در صورتی که این بزرگ‌ترین افتخار برای انسان است)، ولی شما فقط یکی دو ساعت به آنجا بروید، بنشینید و با آنها صحبت کنید.»