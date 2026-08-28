تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله یک چهارم نهائی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست اندونزی شد تا برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها و مرحله نیمه نهائی صعود کرد.

مرحله یک چهارم نهائی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک دیروز با دو دیدار در شهر تیانجین کشور چین پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب این مرحله از مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه به مصاف اندونزی رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا برای نخستین بار در تاریخ به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهائی این رقابت‌ها صعود کند. شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند اما در ست‌های دوم تا چهارم موفق به شکست حریف با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۲ و 25 بر۱۷ شدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این جدال مهم باشند. شبنم علیخانی، فاطمه منظوری، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی و نگار‌ هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع‌کننده تیم ایران در دیدار با اندونزی بودند.