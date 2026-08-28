کد خبر: ۳۳۶۸۹۴
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
صدرنشینی سپاهان در پایان هفته اول لیگ وزنهبرداری
هفته اول لیگ وزنهبرداری با صدرنشینی سپاهان خاتمه یافت.
در پایان هفته اول لیگ برتر وزنهبرداری 1405 گرامیداشت شهدای ناو، تیم فولاد سپاهان با 735 امتیاز در رده اول ایستاد، استقلال با 686 امتیاز در رده دوم و ذوبآهن با 640 امتیاز سوم شد. ردهبندی لیگ برتر وزنهبرداری 1405 تا پایان هفته اول به این شرح است: 1- فولاد مبارکه سپاهان؛ 735 امتیاز، 2- استقلال؛ 686 امتیاز، 3- ذوبآهن؛ 640 امتیاز، 4- گلگهر سیرجان؛ 621 امتیاز، 5- مناطق نفتخیز؛ 613 امتیاز، 6- عقاب؛ 580 امتیاز، 7- آیندهسازان مشهدالرضا؛ 564 امتیاز.