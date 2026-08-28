غارت منابع عظیم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا به روایت آکسیوس

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آکسیوس در گزارشی از ابعاد جدید و گسترده غارت منابع نفتی ونزوئلا توسط آمریکا خبر داده و نوشته است: دولت ترامپ، در حال مذاکره با «دلسی رودریگز» در مورد تصاحب سهام مالکیت منابع عظیم نفتی ونزوئلا است.

وضعیت این روزهای کشور ونزوئلا باید درس عبرتی برای جهانیان باشد. زمانی که ترامپ شهریورماه سال گذشته بخش زیادی از نیروی دریایی آمریکا را در دریای کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مستقر کرد، بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها و حتی خود مقامات آمریکایی اعلام کردند که آمریکا به‌دنبال حمله به ونزوئلا و تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است. متأسفانه عدم آمادگی دولت و ارتش در مقابل این توطئه و خیانت بخش‌هایی از دولت و ارتش ونزوئلا، باعث شد که ارتش آمریکا در عملیاتی مشترک با سازمان سیا، روز شنبه 3 دی 1404 با حمله به کاراکاس پایتخت، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور و همسرش را برباید و به آمریکا منتقل کند. ترامپ قبل و بعد از این آدم‌ربایی بارها اعلام کرده بود که هدف از این عملات تصاحب ذخایر سرشار نفتی ونزوئلا است. ذخایر نفتی اثبات‌شده ونزوئلا حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که این کشور را در رتبه نخست جهان قرار می‌دهد. طبق اظهارات مقامات آمریکایی، نفت این کشور می‌تواند نیاز 100 سال آینده آمریکا را تأمین کند.

ترامپ حالا به آرزویش رسیده است. چندی پیش روزنامه معتبر اسپانیایی «ال‌اکونومیستا» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در ابلاغیه‌ای رسمی به مشتریان نفت ونزوئلا شامل شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی دستور داده است که از این پس بهای سوخت را نه به حساب دولت ونزوئلا، بلکه به‌ طور مستقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز کنند. به دنبال آن روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت: آمریکا حدود 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشیده است. چدی پیش هم پولیتیکو در گزارشی نوشته بود: در حالی که مردم ونزوئلا گرفتار ویرانی‌ها و مشکلات وقوع زلزله در کشورشان هستند، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی مشغول غارت نفت این مردمند.

پایگاه خبری آکسیوس هم در گزارش تازه‌ای از ابعاد گسترده غارت منابع نفتی ونزوئلا توسط آمریکا خبر داده و نوشته است: دولت دونالد ترامپ، در حال مذاکره با دولت موقت ونزوئلا در مورد تصاحب سهام مالکیت منابع عظیم نفتی این کشور آمریکای‌جنوبی است. به گفته یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس، این توافق تاریخی با کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر جهان را دارد، ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر خواهد کرد. بزرگ خواندن این توافق، کم‌لطفی است، این توافق بسیار عظیم است!

آکسیوس نوشته است: ذخیره استراتژیک نفت آمریکا اکنون در پایین‌ترین سطح ۴۰ سال گذشته است و جنگ‌ علیه ایران و بحران اوکراین که عرضه جهانی نفت را مختل کرده و قیمت‌ها را افزایش داده، فشار را برای امضای این توافق افزایش می‌دهد. به گزارش ایسنا به نقل از آکسیوس، جزئیات هنوز در حال بررسی است، اما این مذاکرات شامل بیش از 12 میدان نفتی تولیدی خواهد بود، نه همه

۳۰۰ میلیارد بشکه ذخایر ونزوئلا. براساس این گزارش، پس از آنکه آمریکا به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق این کشور آمریکای لاتین و همسرش را ربود، این مذاکرات به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا که پیش‌تر معاون مادورو بود، انجام شده است. ماه گذشته، مقامات ارشد وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع با همتایان خود در کاراکاس دیدار کردند تا در مورد جزئیات بیشتر گفت‌وگو کنند.