مرگ پادشاه نروژ و انتقال تاج و تخت در سایه رسوایی اپستین
پادشاه نروژ درگذشت و پسرش بر تخت سلطنت نشست؛ همان پسری که جنجالها درباره ارتباط همسرش با جفری اپستین همچنان ادامه دارد!
پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت و پسرش هاوکان بهعنوان پادشاه جدید این کشور جانشین او شد؛ این انتقال قدرت در بحبوحه جنجالهای اخیر پیرامون ارتباط همسر هاوکان با جفری اپستین، مجرم جنسی و بسیار بدنام آمریکایی، صورت میگیرد. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد هارالد روز جمعه در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته است. یک روز پیش از آن نیز وضعیت سلامتی پادشاه بهشدت وخیم شده بود. ملکه سونیا و هاوکان که در دوره بیماری پدرش بخشی از وظایف سلطنتی را بر عهده گرفته بود، برنامههای خود را لغو کرده بودند. یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ، قرار است روز جمعه با هاوکان هشتم، پادشاه جدید، در کاخ سلطنتی دیدار کند. پرچمها در کاخ به حالت نیمهافراشته درآمده و قرار است ناقوس کلیساها در سراسر کشور در ظهر به صدا درآید. هارالد که از سال ۱۹۹۱ رئیس تشریفاتی دولت نروژ بود، قدیمیترین پادشاه در حال سلطنت اروپا به شمار میرفت. او از ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) در بیمارستان دانشگاه اسلو تحت درمان کمخونی همولیتیک قرار داشت. پادشاه نروژ در سالهای اخیر با مشکلات متعدد سلامتی مواجه شده بود. او در سال ۲۰۰۳ تحت عمل جراحی سرطان مثانه قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ نیز برای او ضربانساز قلب نصب شد. با این حال، هارالد همواره احتمال کنارهگیری از سلطنت را رد کرده بود و گفته بود در برابر پارلمان نروژ سوگندی مادامالعمر برای خدمت به کشور یاد کرده است.
درگذشت هارالد در زمانی رخ میدهد که خانواده سلطنتی نروژ با یکی از جنجالیترین دورههای خود مواجه است. اسناد منتشرشده در آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی نشان داد که متّهمریت، همسر هاوکان، بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با جفری اپستین در ارتباط بوده است، ارتباطی که سالها پس از محکومیت اپستین صورت گرفته بود. آنطور که تسنیم به نقل از گاردین نوشته است، این اسناد نزدیک به هزار مورد اشاره به متّهمریت، از جمله مکاتبات شخصی، در خود داشتهاند و انتشار آنها با انتقادهای گسترده در نروژ روبهرو شد. نخستوزیر نروژ نیز در اظهاراتی کمسابقه، رفتار متّهمریت را ناشی از «قضاوت ضعیف» توصیف کرد. متّهمریت پس از انتشار این اسناد، از طریق خاندان سلطنتی نروژ بیانیهای منتشر کرد و ضمن ابراز «عمیقترین تأسف» از دوستی خود با اپستین، بابت شرایطی که برای خانواده سلطنتی، بهویژه هارالد و ملکه سونیا، ایجاد کرده بود عذرخواهی کرد. این جنجال در حالی به سلطنت جدید سایه انداخته که حمایت عمومی از نظام پادشاهی نروژ نیز کاهش یافته است.
بر اساس یک نظرسنجی در فوریه، میزان حمایت از سلطنت به ۵۴ درصد رسیده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۷۲ درصد بود. همچنین چندین نظرسنجی نشان دادهاند که نزدیک به نیمی از مردم نروژ معتقدند متّهمریت نمیتواند ملکه شود. در کنار این جنجال، پسر متّهمریت نیز پروندهای جنجالی داشت. ماریوس بورگ هویبی، ۲۹ساله، در ژوئن به ۴ سال زندان به اتهام ۲ مورد تجاوز و ۳۲ اتهام دیگر، از جمله خشونت علیه شریک سابق خود، محکوم شد. این نشان میدهد اطرافیان پادشاه جدید نروژ چقدر «خوشنام» هستند!