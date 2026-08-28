گزارش سیانان از هزینههای سنگین جنگ علیه ایران بر اقتصاد، امنیت و سیاست جهانی
سرویس خارجی-
سیانان در گزارشی با اشاره به طولانیشدن جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران نوشته است: جنگی که قرار بود تنها چند هفته طول بکشد به بحرانی جهانی تبدیل شده و هزینههای سنگینی را بر مردم و اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.
جنگی که قرار بود به ادعای ترامپ تنها 6 هفته طول بکشد و با پیروزی آمریکا و تسلیم کامل ایران به پایان برسد، در 6 ماهگی خود به بنبست کامل برای ترامپ تبدیل شده است. ترامپ در جنگ نهتنها به هیچیک از اهداف خود نرسیده بلکه با بستهشدن تنگه هرمز این مردم آمریکا هستند که با افزایش تورم و قیمت بنزین و گازوئیل تاوان حماقت ترامپ را از جیبهای خود میپردازند. هفته گذشته «فایننشالتایمز» در گزارشی نوشته بود: کشاورزان آمریکایی در منطقه موسوم به «کمربند ذرت» به دلیل جنگ، با بدترین بحران خود در ۴۰ سال گذشته روبهرو هستند چرا که افزایش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی بهدلیل تجاوز آمریکا علیه ایران تولیدکنندگان غلات را تا مرز فروپاشی پیش برده است. کاهش شدید ذخایر موشکهای راهبردی آمریکا، کاهش شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، رکوردزنی تنفر از ترامپ در بین افکار عمومی آمریکا، نابودی توان بازدارندگی آمریکا در جهان و شکست هژمونی آمریکا تنها گوشهای از تأثیرات شکست ترامپ در جنگ بوده است. رسانهها و کارشناسان آمریکایی میگویند با شکست راهبرد نظامی مقابل ایران، راهبرد فشار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه ایران هم به سرنوشت راهبرد قبلی دچار خواهد شد و ایران قرار نیست مقابل این راهبرد هم کوتاه بیاید.
یک ماجراجویی کوتاه!
سیانان هم در گزارشی با اشاره به طولانیشدن جنگ و تغییر اهداف اعلامشده واشنگتن، نوشته است: درگیری که قرار بود تنها چند هفته طول بکشد، پس از شش ماه به بحرانی فرامنطقهای تبدیل شده و هزینههای سنگینی به مردم دنیا و اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. سیانان مینویسد: ترامپ، زمانی که جنگ علیه ایران را آغاز کرد، آن را یک «ماجراجویی» کوتاهمدت توصیف میکرد که قرار بود تنها چند هفته طول بکشد؛ اما شش ماه بعد، این درگیری به بحرانی گسترده تبدیل شده که پیامدهای آن بسیار فراتر از خاورمیانه رفته است. به نوشته سیانان، جنگ برای مردم ایران، میلیونها نفر در خاورمیانه و مصرفکنندگان سراسر جهان که با افزایش هزینهها مواجه شدهاند، پیامدهای سنگینی داشته است. در عین حال، اهداف اعلامشده ترامپ نیز محقق نشده و حتی در طول جنگ تغییر کردهاند؛ از مطالبه «تسلیم کامل» ایران، تغییر نظام و کنار گذاشتن برنامه هستهای، تا درخواستهای اخیر واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز و متوقف کردن روند هستهای ایران. این شبکه آمریکایی مینویسد: پیامدهای ناخواسته جنگ اکنون امنیت جهانی، جایگاه آمریکا و حتی توازن نفوذ میان قدرتهای بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است. به نوشته سیانان یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، تأثیر آن بر جنگ اوکراین است. حملات ایران به پایگاههای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه، موجب مصرف حجم قابلتوجهی از ذخایر موشکی و مهمات آمریکا و متحدانش شده است. بخشی از مهماتی که پیشتر برای اوکراین در نظر گرفته شده بود نیز به خاورمیانه منتقل شده است. از سوی دیگر، بحران نفتی ناشی از بستهشدن تنگه هرمز، سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه روسیه را نیز با مشکل مواجه کرده است. افزایش قیمت بنزین در آمریکا موجب شد ترامپ بخشی از تحریمهای نفتی روسیه را کاهش دهد.
به گزارش فارس به نقل از سیانان، پیامدهای جنگ ایران حتی به شبهجزیره کره نیز کشیده شده است؛ ترامپ امسال بخش قابلتوجهی از رزمایش سالانه «سپر آزادی اولچی» را کاهش داد و یکی از دلایل آن را حمایت ناکافی کرهجنوبی از جنگ آمریکا علیه ایران عنوان کرد. در کنار اوکراین و کره، تایوان و دریای چین جنوبی نیز از نقاطی هستند که پیامدهای جنگ ایران میتواند در آنها نمایان شود. تمرکز منابع نظامی و سیاسی آمریکا بر بحران ایران، واشنگتن را از برخی دیگر از نقاط بالقوه بحران دور کرده است. این گزارش میافزاید: جنگ میتواند پیامدهای ویرانگر دیگری نیز داشته باشد، به عنوان مثال اگر سایر بازیگران سعی کنند از سایر نقاط گلوگاهی کشتیرانی بینالمللی به عنوان سلاح استفاده کنند.
گاز 100 یورویی در اروپا
تارنمای شبکه خبری اقتصادی «سیانبیسی» هم در گزارشی با اشاره به کاهش شدید ذخایر گاز کشورهای اروپایی و اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، نوشته است: ترکیب این دو عامل میتواند قیمت گاز طبیعی در قاره اروپا در زمستان سال جاری میلادی را به بیش از یکصد یورو در هر مگاواتساعت برساند؛ سطحی که از زمان بحران انرژی سال ۲۰۲۲ مشاهده نشده است. به نوشته سیانبیسی ذخایر گاز اروپا در آستانه فصل سرما تنها حدود
۶۳ درصد از ظرفیت را شامل میشود که حدود ۱۸ واحد پایینتر از میانگین پنجساله و یکی از پایینترین سطوح ثبتشده برای این زمان از سال است. براساس این گزارش، تداوم محدودیت عرضه گاز و وقوع زمستانی سرد میتواند قیمت گاز در اروپا را به محدوده ۹۰ تا ۱۲۰ یورو در هر مگاواتساعت برساند. این گزارش با اشاره به اینکه اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، صادرات گاز مایع کشورهای کلیدی تولیدکننده در منطقه خلیجفارس از جمله قطر را در فصل ذخیرهسازی گاز اروپا بهشدت کاهش داده است، میافزاید: گرمای شدید تابستان نیز با افزایش تقاضا برای برق و استفاده از تجهیزات سرمایشی، همزمان با کاهش تولید برق هستهای و ضعف تولید برق بادی، فشار بیشتری بر بازار انرژی اروپا وارد کرده است. در ادامه گزارش سیانبیسی آمده است: در صورت افزایش نیافتن حجم صادرات گاز مایع خاورمیانه تا پیش از زمستان، رقابت اروپا با آسیا برای جذب محمولههای گاز مایع تشدید خواهد شد و اروپا برای جذب محمولههای گاز مایع آمریکا به بازار خود، ناچار خواهد بود قیمت بالاتری پیشنهاد کند.
در خود آمریکا نیز شرایط مثل اروپا بحرانی است
گزارش بلومبرگ نشان میدهد ذخایر آمریکا در پی آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت برای مقابله با اختلال در عرضه ناشی از جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، بلومبرگ مینویسد: این موضوع، احتمال افزایش بیشتر قیمتها در آستانه فصل سرما و آغاز زمان برداشت محصولات کشاورزی را تشدید میکند. در گزارش بلومبرگ آمده است: براساس دادههای منتشرشده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت کوره تقطیری که عمدتاً شامل گازوئیل است، در هفته منتهی به ۲۱ آگوست سال جاری میلادی (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه رسیده است. براساس این گزارش، این رقم پایینترین میزان ثبتشده برای این بازه زمانی از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون محسوب میشود و به معنی کاهش شدید ذخایر استراتژیک این سوخت حیاتی است.
بحران مالی شدید در نیروی دریایی آمریکا
اسناد و مصاحبههای روزنامه گاردین نیز نشان میدهد که جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، نیروی دریایی آمریکا را به یک بحران مالی عمیق کشانده است. بهگونهای که این نیرو برای تأمین هزینههای عملیات جنگی، ناچار به انتقال منابع از حسابهای حقوق پرسنل و سایر بخشها شده است. براساس اسناد محرمانه پنتاگون که در اختیار گاردین قرار گرفته، حسابهای مربوط به پرداخت حقوق پرسنل نیروی دریایی با کسری مواجه شده، چرا که این منابع برای تأمین مخارج جنگ «غارت» شدهاند. مقامات سابق و کارشناسان دفاعی تأکید میکنند که حسابهای مالی این نیرو رو به اتمام است. «هارلان اولمن»، افسر بازنشسته نیروی دریایی و عضو کمیسیون ملی آینده نیروی دریایی، در اینباره گفت: «قلک نیروی دریایی آمریکا شکسته است.»