بندرعباس- خبرنگار کیهان:

همزمان با هفته دولت، تقاطع غیرهمسطح شهید «خلیل تختی‌نژاد» (مهرگان) با حضور استاندار هرمزگان، نماینده ولی‌فقیه، امام‌جمعه اهل سنت بندرعباس و جمعی از مدیران شهری به بهره‌برداری رسید تا گام عملی دیگری در جهت روان‌سازی تردد در کریدورهای حیاتی شهر برداشته شود.

مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس در آیین افتتاح این پروژه که چهار سال روند اجرائی آن به طول انجامید، با اشاره به دشواری‌های مسیر احداث این تقاطع گفت: «این پروژه در شرایطی خاص اجرا شد؛ به‌طوری که حتی در مقاطع بحرانی نیز عملیات اجرائی متوقف نشد و در شش ماه پایانی با رویکردی جهادی و به‌صورت شبانه‌روزی برای اتمام آن تلاش شد.» وی با بیان اینکه این تقاطع به عنوان دومین پل شبدری بندرعباس گره‌های ترافیکی محورهای «رسالت شمالی»، «شهرک سجادیه» و «بلوار شهید رجایی» را هدف گرفته است، تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این زیرساخت، شاهد بهبود ملموس شرایط تردد برای شهروندان در این محدوده باشیم. نوبانی با اشاره به برنامه‌های کلان استان که طبق اعلام استاندار هرمزگان شامل ۹۲ همت پروژه در سطح استان است، افزود: سهم مجموعه شهرداری بندرعباس از این بسته عمرانی و خدماتی در هفته دولت، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که نویدبخش توسعه متوازن در سطح شهر است. همچنین در حاشیه این پروژه، با هدف توسعه فضای سبز شهری، در لوپ‌های تقاطع از گونه‌های بومی استفاده شده که علاوه‌ بر کارکرد ترافیکی، به ارتقای سیمای بصری منطقه نیز کمک کرده است. بر اساس این گزارش، تقاطع غیرهمسطح شهید تختی‌نژاد با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. مشخصات فنی این پروژه شامل ۵۱ متر طول و ۱۳ متر عرض بوده که در فرآیند اجرای آن ۵۱۰ مترمکعب بتن‌ریزی صورت گرفته است. همچنین برای تکمیل این طرح شهری، عملیات عمرانی قابل‌توجهی شامل ۴ هزار و ۵۰۰ متر احداث معبر، ۳ هزار و ۵۰۰ متر کانال دفع آب‌های سطحی، ۶۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی و ۱۴ کیلومتر جدول‌گذاری اجرا شده است که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک و مدیریت آب‌های سطحی این محدوده ایفا کند.