رزمایش اهدای ۲۰۰ مخزن ذخیره آب به مددجویان تحت حمایت آسیبدیده سیریک و جاسک
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هرمزگان از تأمین و اهدای ۲۰۰ مخزن ذخیره آب به خانوادههای تحت حمایت و آسیبدیده از حملات اخیر جنگ تحمیلی سوم در روستاهای شهرستانهای سیریک و جاسک با مشارکت مراکز نیکوکاری تهران و خیران داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت: برای اجرای پویش مردمی «نذر یک قطره آب» در مجموع بیش از دو میلیارد تومان هزینه شده است.
حسن زامیران در حاشیه آیین برگزاری رزمایش اهدای مخازن ذخیره آب به خانوادههای تحت حمایت شهرستانهای سیریک و جاسک اظهار کرد: در پی حملات اخیر دشمنان آمریکایی- صهیونیستی به مخازن و تأسیسات آبشیرینکن در شهرستانهای سیریک و جاسک و ایجاد اختلال و قطعی در شبکه آب آشامیدنی تعدادی از روستاهای محروم این دو شهرستان، کمیته امداد استان هرمزگان تأمین مخازن ذخیره آب برای خانوادههای آسیبدیده را در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به هدفگذاری این پویش برای تهیه و تأمین ۲۰۰ مخزن ذخیره آب، بیان کرد: خوشبختانه با همافزایی مجموعه کمیته امداد، همت ارزشمند مراکز نیکوکاری استان تهران و کمکهای سخاوتمندانه سایر خیرین و نیکوکاران، منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف این پویش مردمی، تأمین و مخازن ذخیره آب توسط کمیته امداد استان هرمزگان خریداری شد
زامیران با بیان اینکه ارزش هر مخزن ذخیره آب بیش از 10 میلیون تومان است، تصریح کرد: برای خرید و اهدای این 200 مخزن، در مجموع بالغ بر دو میلیارد میلیون تومان اعتبار هزینه شده است. از مجموع این تعداد مخزن ذخیره آب، ۱۰۰ مخزن به خانوادههای تحت حمایت در شهرستان سیریک و ۱۰۰ مخزن دیگر نیز به مددجویان ساکن در مناطق روستایی آسیبدیده در شهرستان جاسک اختصاص یافته است.