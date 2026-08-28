اهواز- خبرنگار کیهان:

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه خوزستان، با بیان اینکه ماهیت جنگ تحمیلی سوم، اعتقادی و نبرد نور با ظلمت است، تأکید کرد: «این جنگ با تفاهم و مذاکره پایان نمی‌یابد؛ چراکه دشمن به‌دنبال حذف اصل انقلاب است.»

حجت‌الاسلام موسی پولادی در جمع خبرنگاران بسیجی، با اشاره به سابقه جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی، اظهار داشت: در ۳۹ روز نخست جنگ موسوم به رمضان، دشمن با استفاده از ۲۳ هزار و ۷۰۰ بمب، راکت و موشک، سعی در فلج کردن زیرساخت‌های دفاعی کشور داشت. از این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد، تنها تونل‌های موشکی و مراکز راهبردی را هدف قرار داد تا توان بازدارندگی ایران را از بین ببرد ولی هیچ‌کدام نتوانست اراده الهی و ایمان مردمی را که در مکتب حسینی و زینبی پرورش یافته‌اند، متزلزل کند.

وی با بیان اینکه آمریکا برای آغاز جنگ زمینی، نیروهای کماندو و ویژه خود را در جزیره بوبیان– نزدیک‌ترین نقطه به استان خوزستان- متمرکز کرده بود، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی و هوافضای سپاه، این جزیره را به معنای واقعی «شخم زدند» و تمامی تجهیزات و نیروهای مهاجم را پیش از هرگونه اقدام زمینی، منهدم کردند. این موفقیت، نشاندهنده قدرت بازدارندگی و آمادگی کامل ایران در برابر هرگونه تهدید است.

وی با رد هرگونه راه‌‍‌حل مذاکراتی برای این جنگ، تصریح کرد: «این نبرد، ماهیتی اعتقادی دارد و با تفاهم‌نامه یا توافق حل نمی‌شود؛ زیرا دشمن، هدفش حذف ولایت و انقلاب اسلامی است.» پولادی با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در روایت حقایق، افزود: راویان زینبی باید پیروزی‌های میدان را تثبیت کرده و در برابر شایعه‌پراکنی‌های سیاسی و انتخاباتی بایستند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه خوزستان در پایان با اشاره به بیانات امام شهید درباره وظایف اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز که دشمن جنگ روانی تمام عیاری را به راه انداخته، رسانه‌ها باید همچون حضرت زینب(س) در کربلا، روایتگر حقیقت باشند و اجازه ندهند شایعه‌پراکنی، تحلیل‌های غلط و جریان‌سازی‌های سیاسیِ فرصت‌طلبانه، افکار عمومی را منحرف کند.»