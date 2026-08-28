یزد- خبرنگار کیهان:

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد بر ضرورت تقویت همگرایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرائی و قضائی برای تسریع در حل مسائل اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

مهدی حسن‌پور در نشست رئیس کل دادگستری و شورای معاونان دادگستری استان یزد با استاندار و معاونان استانداری، ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: تقارن این دو مناسبت را باید به فال نیک گرفت و آن را فرصتی برای تقویت وحدت، همدلی و همکاری میان مسئولان دانست.

وی با اشاره به فلسفه نامگذاری هفته دولت و هفته قوه قضائیه به مناسبت شهادت جمعی از مسئولان و دولتمردان کشور افزود: اینکه مناسبت‌هایی همچون هفته دولت و هفته قوه قضائیه با یاد و نام شهدای خدمت و مسئولان نظام آغاز می‌شود، صرفاً نامگذاری نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای مسئولان و دولتمردان در مسیر خدمتگزاری باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: این مناسبت‌ها به ما یادآوری می‌کند که هدف‌گذاری مسئولان باید فراتر از امور اداری و روزمره و در مسیر تقرب الهی و خدمت صادقانه به مردم باشد و شهادت، عالی‌ترین مرتبه‌ای است که می‌تواند برای یک خدمتگزار نظام به عنوان مقصد معنوی ترسیم شود.

حسن‌پور با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریت استان با دستگاه قضائی گفت: در سال جاری برای نشان دادن وحدت، همگرایی و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌ها، دبیرخانه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستادهای مرتبط با مسائل اقتصادی تشکیل شد تا ضمن تسریع در رسیدگی به موضوعات اقتصادی، همکاری و وحدت میان دستگاه‌های مسئول نیز در عمل تقویت شود.

دادستان یزد همچنین از همکاری معاونت‌های اقتصادی، عمرانی، منابع انسانی و امنیتی و سایر مسئولان مرتبط در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی از جمله کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع ماده ۱۱ قدردانی کرد و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه قضائی و اجرائی در این حوزه‌ها می‌تواند زمینه رفع موانع و تسریع در حل مسائل اقتصادی استان را فراهم کند.

حسن‌پور با اشاره به جایگاه شورای تأمین در هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: شورای تأمین از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی برخوردار است و می‌تواند در تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرائی و قضائی نقش مؤثری داشته باشد.