شیراز- خبرنگار كيهان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از عملیاتی‌شدن خط سوم آبرسانی این شهر از سد تنگ‌سرخ بشار و شش‌پیر در سال جاری خبر داد و گفت این خط با ظرفیت حدود ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه، شیراز را از مرز تنش آبی خارج می‌کند.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شركت آبفا شیراز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت که این خط اکنون در مرحله مناقصه قرار دارد و برای تأمین آب شهر شیراز و صدرا پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه شیراز تقریباً در مرز تنش آبی قرار دارد، تصریح کرد: میزان تولید و مصرف آب به یکدیگر نزدیک است و اجرای این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل آبفا شیراز با بیان اینکه طی چهار تا پنج سال گذشته بیش از ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر خط اصلی در شیراز اجرا شده، گفت: امروز از نظر حجم تأمین آب نباید در شیراز مشکل داشته باشیم.

بهروزی با اشاره به برنامه‌ریزی برای شرایط مختلف گفت: برای سناریوهای مختلف از جمله خارج‌شدن خطوط انتقال از مدار، برنامه‌های جایگزین پیش‌بینی شده است و حتی در شرایط جنگی نیز برای تأمین آب برنامه‌ریزی کردیم.

مدیرعامل آبفا شیراز با بیان اینکه منابع آب، ایستگاه‌های پمپاژ، چاه‌ها و خطوط انتقال به برق وابسته هستند، توضیح داد: اگر یک ساعت برق قطع شود، ممکن است حدود هشت ساعت قطعی آب داشته باشیم، زیرا شبکه خالی می‌شود و پس از آن باید هواگیری و بهره‌برداری شبکه به شکل صحیح انجام شود؛ در غیر این صورت حوادث زیادی ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تابستان امسال شرایط سخت تأمین آب پشت سر گذاشته شده است، گفت: شرایط اکنون تثبیت شده، اما برنامه‌ریزی‌ها مستمر است و کار ما در حوزه آب هیچ‌گاه تمام‌شدنی نیست.

وی با اشاره به افزایش سالانه 2۵ تا ۳0 هزار مشترک جدید در شیراز گفت که تعداد مشترکان آب به بیش از

96۰ هزار مشترک رسیده است.

مدیرعامل آبفا شیراز همچنین از پوشش ۱۰۰ درصدی خدمات آب شرب بهداشتی در شهرها و ۹۷ درصدی در روستاها خبر داد و گفت که با اجرای قراردادهای جدید، پوشش تصفیه فاضلاب شیراز به ۸۰ تا ۹۰ درصد خواهد رسید.

بهروزی در پایان از آمادگی شرکت برای تعیین تکلیف انشعاب‌های غیرمجاز بدون جریمه خبر داد و بر نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها در بهبود عملکرد این مجموعه تأکید کرد.