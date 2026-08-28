استفتاء از رهبر شهید انقلاب اسلامی

قضای نماز ایام بی‌هوشی

س) پدرم برای عمل جراحی به بیمارستان رفت و تا چند روز پس از عمل بی‌هوش بود و یک ماه بعد هم به رحمت خدا رفت؛ آیا قضای نمازهای آن روزهایی که پدرم در بیمارستان بی‌هوش بود بر من به عنوان پسر بزرگ‌تر، واجب است؟

ج) اگر با اجازه خودش او را بی‌هوش کرده‌اند، بنابر احتیاط واجب قضای نمازهای ایام بی‌هوشی به عهده شما می‌باشد.

خمس هبه مصرف‌نشده

س) پولی را به عنوان هدیه برای دخترم کنار گذاشتم و به اطلاع او رساندم که این مبلغ برای شماست و او با اینکه می‌توانست آن را برداشت کند (مثلاً در حساب مشترک بود)؛ اما آن را برنداشت تا اینکه سال خمسی من فرا رسید، آیا به آن، خمس تعلق می‌گیرد؟

ج) با توجه به اینکه قبضی (دریافتی) صورت نگرفته، هدیه تحقق نیافته است؛ لذا به آن خمس تعلق می‌گیرد.

نشستن بین دو سجده

س) گاهی مشاهده می‌شود که برخی مؤمنین در نمازهای مستحبی، بین دو سجده فقط سرشان را از روی زمین بلند می‌کنند، بدون آنکه بنشینند؛ آیا این کار صحیح است؟ آیا در نمازهای مستحبی نشستن بین دو سجده لازم است؟

ج) در همه نمازها اعم از فرائض و نوافل، نشستن بین دو سجده لازم است.

شیوه مسح در وضو

س) اگر تمام دست را روی محل مسح سر یا پا قرار دهد و سپس کمی دست را حرکت دهد؛ آیا مسح کشیدن صدق می‌کند؟

ج) مسح به صورت مذکور صحیح است ولی بهتر است مسح را به نحو کامل‌تر انجام دهد.

قرار دادن آینه و شمعدان به عنوان مهریه

س) اگر مهریه را آینه و شمعدان و ۱۴ سکه قرار داده باشیم، با توجه به اینکه قیمت آینه و شمعدان در بازار متفاوت است و هنگام عقد تعیین نشده، حکم مهریه و عقد چیست؟

ج) مهریه و عقد به میزان ۱۴ سکه صحیح است ولی نسبت به آینه و شمعدان بنابر احتیاط واجب نوع متعارف آن بر عهده زوج است.

حضور در مجلس شراب

س) اگر کسی به میهمانی دعوت شود و متوجه شود که در سفره غذا مشروب گذاشته‌اند، آیا خوردن غذا در این صورت همراه آنها حرام است؟ اگر نتواند آنجا را ترک کند، وظیفه‌اش چیست؟

ج) خوردن غذا بر سر سفره‌ای که در آن شراب می‌نوشند، حرام است و با وجود شرایط، در فرض سؤال، نهی از منکر واجب است.