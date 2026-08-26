درمان نارسایی قلب با سلول بنیادی ممکن شد
یک روش سلول درمانی نوآورانه نارسایی شدید قلب را در ۹۰ درصد بیماران در یک کارآزمایی بالینی در چین معکوس کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بیماران دچار نارسایی قلبی با علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، تورم در پاها، افزایش وزن سریع و سرفههای زیاد روبهرو میشوند. هرچند در حال حاضر پیوند قلب درمان اصلی برای این بیماری است، اما اهداکنندگان اندک هستند.
اکنون محققان در بیمارستان نانجینگ درام تاور در چین نشان دادند یک روش درمانی مبتنی بر سلول بنیادی به تحریک رشد بافت جدید قلب و احیای عملکرد در ۹ تن از ۱۰ بیماران دچار نارسایی قلبی شد و از سوی دیگر به کند شدن روند پیری ماهیچههای قلبی کمک میکند.
به ۱۰ بیمار در این آزمایش بالینی سلولهای بنیادی تزریق شدند که قادر بودند رشد کنند و به سلول های ماهیچه قلبی متمایز شوند.
سلولهای بدن بیمار نخست به سلولهای بنیادی غیرتخصصی به نام iPSCs و سپس به سلولهای ماهیچه قلبی و در مرحله بعد به سلولهای ماهیچه قلبی متمایز شدند. پس از آن سلولهای مذکور به مناطق بیمار قلب تزریق شدند.
تحقیقات قبلاً نشان داده بود iPSCs میتوانند خود را ترمیم کنند و به هرگونه سلولی در بدن تبدیل شوند.
تمام عملکردهای قلب فرد بیمار با استفاده از عکسبرداری، تستهای آزمایشگاهی و ارزیابی عملکرد قلبی رصد میشد.
در مقایسه با شرکتکنندگان گروه کنترل، ۹ نفر از ۱۰ فرد دریافتکننده سلولهای بنیادی تزریقی شاهد بهبود عملکرد قلب در ۱۲ ماه پس از آن بودند.
عملکرد قلب آنها بهبود یافت، بهطوری که تنها علائم خفیفی باقی ماند و امکان انجام فعالیتهای روزمره به صورت عادی فراهم شد و از سوی دیگر در تنگی قفسه سینه و تنگی نفس بهبودی قابلتوجهی مشاهده شد.
آنها همچنین در تستهای پیادهروی شش دقیقهای عملکرد بهتری داشتند به طوری که تقریباً دو برابر بهبود مشاهده شده در گروه کنترل بود.
محققان همچنین متوجه شدند پس از درمان با سلولهای بنیادی، میزان خون پمپاژ شده در هر ضربان قلب بیماران، بهطور میانگین بهبود یافته است.
در مقابل، تنها ۶۰ درصد از بیماران گروه کنترل به این سطح از بهبودی دست یافتند و یک بیمار نیز هشت ماه پس از جراحی فوت کرد.
به گفته پژوهشگران، هیچگونه عارضه جانبی شدیدی در بیمارانی که تحت این درمان قرار گرفته بودند، مشاهده نشد.