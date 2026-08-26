راهکارهای کاهش مصرف برق در ادارات
در شرایطی که مدیریت مصرف برق به یکی از مهمترین نیازهای کشور تبدیل شده است، ادارات میتوانند بدون کاهش کیفیت خدمات و تنها با چند تغییر ساده در نحوه استفاده از تجهیزات، سیستمهای سرمایشی و رعایت اصول پایان شیفت، مصرف برق خود را به شکل قابلتوجهی کاهش دهند.
به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر، افزایش مصرف برق در فصل گرما و رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی، شبکه برق را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. بخش اداری نیز بهدلیل استفاده همزمان از سامانههای سرمایشی، رایانهها، تجهیزات اداری و روشنایی، سهم قابلتوجهی در مصرف برق دارد. با این حال کارشناسان صنعت برق معتقدند بخش زیادی از این مصرف، بدون کاهش کیفیت خدمات و تنها با اصلاح الگوی مصرف قابل مدیریت است. اجرای چند اقدام ساده اما هدفمند میتواند هم هزینههای انرژی را کاهش دهد و هم به پایداری شبکه برق کشور در ساعات اوج مصرف کمک کند. براساس توصیههای وزارت نیرو، شرکت توانیر و متخصصان حوزه بهرهوری انرژی، مدیریت مصرف در ادارات باید از سه محور اصلی مدیریت تجهیزات الکترونیکی، بهینهسازی سیستمهای سرمایشی و رعایت پروتکلهای پایان ساعت کاری دنبال شود. هر یک از این اقدامات اگر به صورت مستمر اجرا شوند، اثر قابل توجهی در کاهش مصرف برق خواهند داشت.
صرفهجویی از پشت مانیتورها آغاز میشود
بخش قابلتوجهی از برق ادارات صرف تجهیزاتی میشود که حتی در زمان عدم استفاده نیز روشن باقی میمانند. رایانهها، نمایشگرها، چاپگرها، شارژرها و تجهیزات جانبی در صورت مدیریت نشدن، به صورت مداوم انرژی مصرف میکنند.
یکی از سادهترین راهکارها، تنظیم حالت Sleep یا خواب مانیتورها روی دو دقیقه است.
زمانی که کاربر برای مدت کوتاهی از میز کار خود فاصله میگیرد، نمایشگر بهطور خودکار خاموش شده و مصرف برق آن به حداقل میرسد. اگرچه مانیتورها نسبت به گذشته کممصرفتر شدهاند اما خاموش ماندن آنها در ساعات بدون استفاده همچنان تأثیر محسوسی در کاهش مصرف انرژی دارد.
کارشناسان همچنین توصیه میکنند استفاده از تصاویر پسزمینه متحرک، اسکرینسیورهای گرافیکی و جلوههای تصویری غیرضروری در رایانههای اداری حذف شود. برخلاف تصور رایج، محافظ صفحه نمایش امروزه دیگر نقشی در حفاظت از نمایشگرهای LCD و LED ندارد و تنها موجب درگیر بودن پردازنده گرافیکی و افزایش مصرف برق میشود. خاموش شدن خودکار صفحهنمایش بهمراتب گزینه مناسبتری است.
خاموش کردن تجهیزات پرمصرف
در ساعات کمکاری
پرینترهای بزرگ لیزری، دستگاههای کپی و تجهیزات چندکاره از جمله وسایلی هستند که حتی در حالت آماده به کار نیز برق مصرف میکنند. در بسیاری از ادارات، این دستگاهها در تمام طول روز روشن باقی میمانند، در حالی که ممکن است تنها چند بار مورد استفاده قرار گیرند. خاموش کردن این تجهیزات در ساعات کمکاری یا زمانهایی که استفادهای از آن ها نمیشود، میتواند مصرف برق را کاهش دهد. در سازمانهایی که چند دستگاه چاپ وجود دارد، میتوان تنها یک دستگاه را فعال نگه داشت و سایر تجهیزات را تا زمان نیاز خاموش کرد.
شارژرها را پس از پایان کار از برق جدا کنید
یکی دیگر از منابع مصرف پنهان برق، شارژرهای لپتاپ، تلفن همراه و سایر تجهیزات الکترونیکی است. اگرچه مصرف هر شارژر در حالت بدون استفاده زیاد نیست اما در مجموعههایی که دهها یا صدها کارمند دارند، مجموع این مصرف قابلتوجه خواهد بود. توصیه میشود پس از تکمیل شارژ، دوشاخه شارژر از پریز برق جدا شود. این اقدام علاوه بر کاهش مصرف انرژی، عمر شارژر و باتری دستگاه را نیز افزایش میدهد.
سرمایش بیشترین سهم مصرف برق ادارات
مطالعات نشان میدهد در فصل تابستان، سامانههای سرمایشی بزرگترین مصرفکننده برق در ساختمانهای اداری هستند. بنابراین هرگونه اصلاح در نحوه استفاده از کولرها و اسپیلتها میتواند بیشترین تأثیر را در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. یکی از مهمترین توصیهها، تنظیم دمای کولرهای گازی و اسپیلتها روی ۲۵ درجه سانتیگراد است. بسیاری از افراد دمای پایینتر را به معنای خنکی بیشتر میدانند اما کارشناسان میگویند هر یک درجه کاهش دما، مصرف برق دستگاه را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد. دمای ۲۴ تا ۲۶ درجه معمولاً بهترین تعادل میان آسایش حرارتی و مصرف انرژی را ایجاد میکند.
سرمایش فقط برای فضاهای مورد استفاده
در بسیاری از ادارات، اتاق جلسات، بایگانی، انبارها یا اتاقهای بدون مراجعهکننده در تمام ساعات کاری خنک میشوند، در حالی که ممکن است ساعتها بدون استفاده باقی بمانند. خاموش کردن سیستم سرمایشی این فضاها تا زمان نیاز، یکی از مؤثرترین روشهای مدیریت مصرف است. حتی میتوان برای اتاقهای کنفرانس، روشن شدن سیستم سرمایش را تنها چند دقیقه پیش از برگزاری جلسه برنامهریزی کرد.
جلوگیری از خروج هوای خنک
در ساختمانهای پرتردد، باز و بستهشدن مداوم درهای ورودی باعث خروج حجم زیادی از هوای خنک و ورود هوای گرم میشود. نصب پرده هوای ورودی در این ساختمانها میتواند مانند یک سد نامرئی، تبادل هوای داخل و خارج را کاهش دهد و فشار وارد بر سیستمهای سرمایشی را کم کند. این فناوری در بسیاری از مراکز تجاری و ساختمانهای بزرگ مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یکی از روشهای مؤثر کاهش اتلاف انرژی شناخته میشود.
مقابله با گرمای خورشید
تابش مستقیم خورشید از پنجرههای غربی و جنوبی یکی از عوامل مهم افزایش دمای محیط داخلی است. پایین کشیدن پردهها یا کرکرههای رو به آفتاب از حدود ساعت ۱۱ صبح، میزان ورود گرمای خورشید را کاهش میدهد. کارشناسان انرژی معتقدند جلوگیری از ورود گرما، بسیار کمهزینهتر از تولید سرمای بیشتر است. به همین دلیل استفاده از سایهبان، پرده و شیشههای مناسب میتواند بار سیستمهای سرمایشی را کاهش دهد.
پروتکل پایان شیفت
یکی از مهمترین دلایل اتلاف برق در ادارات، روشن ماندن تجهیزات پس از پایان ساعت کاری است. بسیاری از چراغها، تجهیزات برقی و سیستمهای جانبی تا صبح روز بعد بدون استفاده روشن میمانند. به همین دلیل بسیاری از سازمانها پروتکل مشخصی برای پایان شیفت کاری تدوین کردهاند تا پیش از خروج آخرین کارمند، همه تجهیزات غیرضروری خاموش شوند.
خاموش کردن روشناییهای غیرضروری
قطع کلید مینیاتوری روشنایی یا خاموش کردن کامل چراغهای بخشهایی که فعالیتی در آنها انجام نمیشود، یکی از مؤثرترین اقدامات پایان روز است. در ساختمانهای بزرگ بهتر است مسئول مشخصی برای کنترل خاموش بودن چراغها تعیین شود تا هیچ بخشی به دلیل فراموشی روشن باقی نماند.
آبدارخانه
مصرفکنندهای که کمتر دیده میشود
آبسردکن، چایساز، قهوهساز، مایکروویو و سایر تجهیزات آبدارخانه نیز در صورت اتصال دائمی به برق، انرژی قابلتوجهی مصرف میکنند. جدا کردن دوشاخه این وسایل پس از پایان ساعت کاری، علاوه بر صرفهجویی در مصرف برق، احتمال بروز حوادث ناشی از نوسانات برق را نیز کاهش میدهد.
تهویه هوشمند در ابتدای روز
توصیه میشود در ساعات اولیه صبح، پیش از افزایش دمای هوا، فنهای تهویه برای مدت کوتاهی روشن شوند تا گرمای انباشتهشده در ساختمان تخلیه شود. این کار موجب میشود ساختمان با دمای پایینتری وارد ساعات کاری شود و سیستمهای سرمایشی برای رسیدن به دمای مطلوب، انرژی کمتری مصرف کنند.
فرهنگ سازمانی
مهمترین عامل موفقیت
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد تجهیزات کممصرف به تنهایی نمیتوانند مصرف انرژی را کاهش دهند. مهمترین عامل، رفتار کارکنان و شکلگیری فرهنگ صرفهجویی در محیط کار است. آموزش کارکنان، نصب برچسبهای یادآور کنار کلیدها و تجهیزات، تعیین مسئول کنترل مصرف انرژی در هر واحد و اطلاعرسانی درباره میزان صرفهجویی حاصلشده، از اقداماتی است که میتواند مشارکت کارکنان را افزایش دهد.
در برخی سازمانها حتی رقابت میان واحدهای مختلف برای کاهش مصرف برق شکل گرفته و نتایج قابلتوجهی به همراه داشته است.
صرفهجویی کوچک با اثر بزرگ
شاید خاموشکردن یک مانیتور، جدا کردن یک شارژر یا بستن پرده یک اتاق، اقدام کوچکی به نظر برسد اما وقتی این رفتارها در هزاران اداره و توسط میلیونها کارمند بهصورت همزمان اجرا شود، میزان صرفهجویی حاصل بسیار چشمگیر خواهد بود. در شرایطی که مدیریت مصرف برق به یکی از ضرورتهای کشور تبدیل شده است، اصلاح الگوی مصرف در ادارات میتواند بدون کاهش کیفیت خدمات، به پایداری شبکه برق، کاهش هزینههای سازمانها و حفظ منابع انرژی کمک کند.
اجرای مجموعهای از راهکارهای ساده مانند مدیریت تجهیزات الکترونیکی، بهینهسازی سرمایش و رعایت پروتکل پایان شیفت، نشان میدهد که صرفهجویی مؤثر، بیش از آنکه نیازمند فناوریهای پیچیده باشد، به برنامهریزی، نظم و مشارکت کارکنان وابسته است.