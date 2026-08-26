شهرکرد- خبرنگارکیهان:

وزیر ورزش و جوانان گفت:از ۳۱۴ سالن و مجموعه ورزشی آسیب‌دیده درجنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، ۹۰ درصد آن‌ها دوباره احداث شدند و به بهره‌برداری رسیدند.

احمد دنیامالی که در هفته دولت به شهرکرد سفرکرده بود بااشاره به اینکه تاکید دولت بر تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام و از جمله در امور ورزشی بوده است افزود: طی دو سال گذشته در حوزه ورزش بیش از ۳ هزار پروژه با استفاده از منابع عمومی، بخش خصوصی و ظرفیت سایر دستگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به چهارمحال و بختیاری از سالن چندمنظوره یادگار امام(ره)شهرکرد بازدید و بر تبدیل این مجموعه به کمپ ملی چندرشته‌ای برای استفاده تیم‌های ملی تأکید کرد.

در این بازدید احمد دنیا‌مالی اظهار داشت: سالن چندمنظوره یادگار امام(ره) می‌تواند به یک کمپ ملی برای استفاده چندرشته‌ای تبدیل شود.

در این بازدید سرپرست ورزش و جوانان استان توضیحاتی درباره وضعیت پروژه و نیازهای آن به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

محمدرضا ولی‌پور هفشجانی گفت: کلنگ این پروژه در سال 1372 به زمین زده شد و در سال 1382 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سالن چندمنظوره یادگار امام(ره) با مساحت 2 هزار مترمربع، پیش از این به‌عنوان پایگاه قهرمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما به دلیل مشکلات تجهیزاتی، در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس تفاهم انجام‌شده میان مسئولان استان چهارمحال و بختیاری و فدراسیون کشتی، قرار است این سالن ازسوی فدراسیون کشتی تجهیز و به کمپ تیم‌های ملی تبدیل شود.

وزیر ورزش و جوانان، در ادامه سفر خود به چهارمحال و بختیاری از روند اجرای پروژه خوابگاه ورزشکاران شهرکرد بازدید و در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.

پروژه خوابگاه ورزشکاران شهرکرد با هدف توسعه زیرساخت‌های اقامتی ورزشکاران و فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی در استان در حال اجراست. عملیات اجرائی این طرح از سال 1383 آغاز شده و میزان پیشرفت فیزیکی آن 50 درصد است.

اعتبار هزینه‌شده پروژه 280 میلیارد ریال اعلام شده و برای تکمیل آن نیز اعتبار مورد نیاز 50 میلیارد ریال است.

این پروژه در زمینی به مساحت 3 هزار مترمربع و با زیربنای 2 هزار و 800 مترمربع در حال اجراست.