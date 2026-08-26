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کد خبر: ۳۳۶۸۵۱
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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آغاز مسابقات قرآن کریم با شرکت دو هزار و 644 نفر در قم

قم- خبرنگار کیهان:
 رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری مرحله مقدماتی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در دو بخش آوایی و معارفی خبر داد و گفت: این مسابقات در بخش آوایی در سه گروه خواهران بزرگسال، برادران بزرگسال و نوجوانان برگزار می‌شود و برگزیدگان به مرحله نهائی استانی راه پیدا می‌کنند.
سید محمد صالح‌نژاد اظهار کرد: مرحله مقدماتی بخش آوایی در سه گروه خواهران بزرگسال، برادران بزرگسال و نوجوانان برگزار خواهد شد. 
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: بخش بزرگسالان نیز تا چهارم شهریورماه در دو سالن مجزا ویژه خواهران و برادران در بقعه امامزاده ابراهیم(ع) واقع در خیابان امامزاده ابراهیم در حال برگزاری است.
وی با اشاره به روند داوری این مسابقات گفت: این مرحله با حضور دو تیم داوری مجرب متشکل از داوران استان قم و استان مرکزی برگزار می‌شود و افرادی که حائز رتبه‌های برتر شوند، به مرحله نهائی استانی راه پیدا خواهند کرد.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد: در مجموع 2 هزار و 644 نفر در این مسابقات نام‌نویسی کرده‌اند که در بخش رشته‌های معارفی، هزار و 108 نفر شامل 186 نفر در رشته معارف نهج‌البلاغه، 335 نفر در رشته معارف قرآن (تفسیر شیعه)، 162 نفر در رشته معارف صحیفه سجادیه و 425 نفر در رشته ترجمه عمومی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

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