شناسایی ۸۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط در طرح نهضت ملی مسکن

همدان- خبرنگار کیهان:

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در اولویت تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند، گفت: تاکنون حدود ۸۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط در طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده‌اند که ۳۵۰ هزار نفر آنها در دهک‌های یک تا چهار هستند.

فرزانه صادق مالواجرد در آیین افتتاح و بهره‌برداری از ۳۴۵ واحد مسکن شهری در نهاوند، اظهار کرد: دولت با وجود شرایط دشوار کشور، خود را متعهد به انجام وظایف و تعهداتش در قبال مردم می‌داند و تکمیل پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های مرتبط را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر و فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌های ظالمانه، افزود: مردم ایران در این شرایط بار دیگر نشان دادند که پای کشور، سرزمین و هویت ملی خود ایستاده‌اند و دولت نیز تلاش کرده است در کنار مردم و نیروهای مدافع کشور، مسیر خدمت‌رسانی و پیشبرد امور را ادامه دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هفته دولت امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد، تصریح کرد: افتتاح پروژه‌ها در چنین شرایطی نشان‌دهنده ایستادگی و عزم مردم و مسئولان برای عبور از مشکلات و استمرار مسیر توسعه کشور است.

وی با تاکید بر رفع مشکلات پروژه‌هایی که به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند، تصریح کرد: امیدواریم طی ۶ تا ۷ ماه آینده روند افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به دشواری تأمین آورده برای خانوارهای کم‌درآمد گفت: حدود ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط در دهک‌های یک تا چهار قرار دارند و این گروه طبیعتاً با محدودیت بیشتری در تأمین منابع مالی مواجه هستند.

وزیر راه و شهرسازی استفاده از ظرفیت منابع صندوق‌ها، تهاتر زمین با پیمانکاران و تسهیلات بنیاد مسکن را از جمله راهکارهای در دست بررسی عنوان کرد و گفت: هدف این است که مجموعه این اقدامات امکان سکونت دهک‌های یک تا پنج درآمدی را فراهم کند.