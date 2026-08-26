آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۴ مترو
شيراز- خبرنگار كيهان:
گسترش خطوط مترو در عمق زمین، فراتر از یک پروژه عمرانی، گامی راهبردی در بازتعریف هندسه حملونقل عمومی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی است. فعالسازی همزمان ایستگاههای راهبردی و اتصال خطوط ریلی چندگانه در شیراز، چشمانداز نوینی از پویایی شهری را برای ساکنان و مسافران این کهنشهر ترسیم میکند.
از این رو، عملیات حفاری مکانیزه فاز اول خط ۴ مترو، این ابرپروژه حیاتی کلانشهر شیراز، در چند روز آتی آغاز میشود؛ این رویداد تاریخی، گامی بلند در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی کلانشهر شیراز محسوب میشود و نویدبخش تحولی شگرف در شبکه ریلی زیرزمینی است.
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، با اعلام این خبر اظهار داشت: در فاز اول پروژه عظیم خط ۴ مترو شیراز، مسیری به طول ۱۲ کیلومتر (شامل دو رشته تونل ۶ کیلومتری) با استفاده از مدرنترین دستگاههای حفاری مکانیزه (TBM) اجرا خواهد شد.
وی افزود: این فاز شامل ۶ ایستگاه است که از این میان، ۵ ایستگاه بهطور همزمان فعال بوده و شهر زیرزمینی شیراز را از بلوار رازی تا بلوار استقلال گسترش میدهند. خط ۴ مترو شیراز بهعنوان یکی از کلیدیترین خطوط شرقی- غربی، نقش اتصالدهنده سایر خطوط مترو (بهویژه خطوط ۱ و ۲) در نقاط پرتردد شهری را ایفا میکند. شهردار شیراز طول کلی این خط را حدود ۱۷ کیلومتر عنوان و بیان داشت: در طول این مسیر ۱۷ ایستگاه وجود دارد که از تقاطع بلوار رازی و مدرس آغاز شده به خط یک متصل میشود.
اسدی گفت: این خط در فاز اول با خطوط ۱، ۲ و ۵ و در فاز دوم با خطوط ۱ و ۶ تلاقی خواهد داشت و شبکه ریلی شیراز را به همپیوستگی بینظیری میرساند.
وی با قدردانی از زحمات شبانهروزی کارگران و مهندسان این پروژه تأکید کرد: هماینک بیش از ۱۰۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم همراه با بیش از ۱۰۰ دستگاه عملیاتی، در ایستگاههای خط ۴ مترو مشغول جهادگری هستند.
اسدی پروژههای عظیمی چون خطوط چهارگانه مترو، پارک آبی، آکواریوم و تلهکابین در ارتفاعات شیراز را نشان از عزم جدی شهرداری برای توسعه همهجانبه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.
وی اضافه کرد: این پروژهها نهتنها به رونق گردشگری و بهبود دسترسیها کمک میکنند، بلکه گامی مؤثر در کاهش ترافیک و افزایش رفاه عمومی هستند.