مشاور عالی وزیر فرهنگ: شعار «باید برخاست» به خیزشی جهانی تبدیل شد

مشهد- خبرنگار کیهان:

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شعار «باید برخاست» از منظر امام شهید بسیار مهم و اثرگذار تعریف و به خیزشی جهانی در حوزه مقاومت تبدیل شد.

محمد مهدی احمدی در مجمع فرماندهان پایگاه‌ها و شوراهای مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد، مفهوم این شعار را در سه سطح بررسی کرد و افزود: شعار «باید برخاست» از جایگاه فردی، احیا‌کننده روحیه جهادی است. ترک عادات روزمره و بی‌هویت همراه با مسئولیت‌پذیری توأم با اجرای تکلیف و ارتقای معرفت به گونه‌ای که از شعار بگذریم و مناسک را پشت سرگذارده و بر شناخت اهداف انقلاب اسلامی همت کنیم یعنی در حوزه معرفتی از فردیت به خواست جمعی برسیم.

وی ارتقای سطح اجتماعی را گام دوم در تفهیم شعار «باید برخاست» دانست و ادامه داد: انسجام اجتماعی با حضور در صحنه در مسیر پیوند اصناف و اقوام و نیز گروه‌های مختلف فکری و عقیدتی می‌تواند ما را به مفهوم عمیق‌تری از این شعار سوق دهد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این مهم میسر نمی‌شود مگر با ایجاد اعتماد مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایجاد تعلق جامعه به حاکمیت، جلوه ایثار در میان افراد جامعه به گونه‌ای که منافع عام جای منفعت‌های فردی را بگیرد، البته زمانی که پیوند در میان مردم و حاکمیت شکل گیرد این سطح از تفاهم کامل می‌شود و تربیت نسل آینده به عنوان نسل سوم انقلاب تا آنجا پیش می‌رود که باورها و اندیشه‌ها رشد و تعالی پیدا کند.

احمدی گام سوم تشریح مفهوم «شعار باید برخاست» را در تداوم حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: جایگاه مفهوم مقاومت و فرهنگ آن و نیز الزامات مقاومت باید در گفتمان جهانی تعریف شود و در این صورت است که نگرش جهانی به سوی مبارزه با هرگونه ظلم پیش خواهد رفت. وی تاکید کرد: باید الگوهایی شفاف در تفهیم معنای مقاومت چون مقاومت مردم فلسطین، حضور مردم ایران در خیابان‌ها و گفتمان مقاومت ارائه دهیم تا این گفتمان در جامعه و جهان نهادینه شود.

او با اشاره به اهمیت اخلاص در قیام و حرکت برای خدا اضافه کرد: آرمان‌های والای انسانی و اعتقادی زمانی مانا و پیش‌رونده خواهند بود که فقط برای رضای حق باشند، یک بسیجی مخلص باید بتواند معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبدیل کند و اینجاست که برخاستن و قیام، معنای درست خود را باز می‌یابد و شعار باید برخاست تجلی خواهد یافت.