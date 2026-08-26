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کد خبر: ۳۳۶۸۴۶
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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دیدار فرماندار تالش با خانواده شهید «اقبال آصفی»

تالش- خبرنگار کیهان: 
 در نخستین روز از هفته دولت و همزمان با آغاز هفته وحدت، رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش به همراه امام جمعه شهرستان و فرمانده سپاه ناحیه تالش، با حضور در منزل شهید والامقام «اقبال آصفی» با خانواده این شهید سرافراز دیدار کردند.
در این دیدار، فرماندار تالش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای اهل سنت، عنوان داشت: شهدا متعلق به همه ملت ایران هستند و خون پاک آنان نماد وحدت، همدلی و انسجام ملی در دفاع از میهن اسلامی است.
وی افزود: مردم شیعه و سنی شهرستان تالش همواره در کنار یکدیگر برای اعتلای ایران اسلامی تلاش کرده‌اند و وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب، یکی از سرمایه‌های ارزشمند این شهرستان به شمار می‌رود.
شهید اقبال آصفی از شهدای اهل سنت، متولد بخش جوکندان شهرستان تالش و از فرهنگیان و معلمان فداکار بود که در تاریخ 
۴ خرداد ۱۳۶۱ در جریان عملیات بیت‌المقدس و در مسیر آزادسازی خرمشهر به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
همچنین رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد، امام جمعه شهرستان، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرائی، با حضور در گلزار شهدای شهرستان، ضمن گلباران و عطرافشانی مزار شهدا، با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.
در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و تلاش برای تحقق اهداف دولت و توسعه شهرستان تأکید کردند.

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