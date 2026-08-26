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کد خبر: ۳۳۶۸۴۵
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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آیت‌الله علم‌الهدی:

همه باید در خط مبارزه با استکبار باشیم

مشهد- خبرنگار کیهان: 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: همه باید در خط مبارزه با استکبار قرار بگیریم زیرا امروز با دشمنی روبه‌رو هستیم که نه فقط با دین ما بلکه با خود ما و منافع ملی‌مان دشمنی دارد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، وی  در جمع علمای شیعه و اهل سنت خراسان رضوی افزود: آنچه برای دشمن اصل است، مسئله دین می‌باشد، آنان نقطه‌زنی براندازی دین و خدا را در دستور کار دارند.
وی با بیان اینکه قدرت اسلام، خشم دشمنان را برانگیخته است، اظهار کرد: تا زمانی که استکبار از اسلام سیلی نخورده بود و عظمت و اقتدار مسلمانان را درک نکرده بود علیه اسلام توطئه‌گری می‌کرد حال که این عظمت را دیده با شدت بیشتری در برابر اسلام صف‌آرایی کرده و هرگونه مقاومت ما را برنمی‌تابد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: ما باید این مقاومت را با قوت حفظ کرده و در برابر دشمن کوتاه نیاییم.
آیت‌الله علم‌الهدی با رد هرگونه مرزبندی مذهبی در تقابل با دشمن مشترک، گفت: امروز مسئله اصلی استکبارستیزی است و تفاوت سنی و شیعه و دسته‌بندی‌های سیاسی و مذهبی در این نبرد معنا ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی وحدت را رمز پیروزی دانست و اظهار کرد: محور وحدت باید اصل مشترک باشد و آن اصل، وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) است؛ بدون قدر مشترک، وحدت تنها یک شعار بی‌اثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دشمن درصدد تضعیف این محور است، افزود: هدف اصلی استکبار براندازی اسلام و پیامبر اکرم (ص) است و با مأمورشناسی، جابه‌جایی افراد و ایجاد تفرقه بین مسلمانان، می‌خواهد حاکمیت خود را بر جامعه اسلامی تثبیت کند و همه این اقدامات مقدمه‌ای برای از بین بردن محور وحدت است.
آیت‌الله علم‌الهدی گفت: اگر بایستیم و تنها نظاره‌گر تهاجم به پیامبر اکرم(ص) باشیم، نتیجه‌ای جز شکست نخواهیم داشت و باید ثابت کنیم که در این راه حاضر به ایستادگی و جان‌فشانی هستیم که سعادت نهائی در گرو مقاومت و پایداری است.

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