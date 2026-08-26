گزارش والاستریتژورنال از پشتپرده سفر رئیس سیا به مسکو
والاستریتژورنال در گزارشی از پشتپرده سفر رئیس سیا به مسکو نوشته است، احتمال دارد این سفر به گزارشهای اطلاعاتی از اقدامات احتمالی روسیه علیه اعضای اروپایی ناتو مربوط باشد.
طی ماههای گذشته رسانههای غربی بارها با انتشار گزارشهایی از آمادگی روسیه برای حمله به اروپا خبر داده و نوشتهاند: روسیه تا سال 2030 میلادی به یکی از کشورهای ناتو در جناح شرقی حمله خواهد کرد. برخی رسانههای غربی هم اشاره کردهاند که با توجه به نقش اروپا در حمایت گسترده نظامی و اطلاعاتی از اوکراین، مسکو قصد دارد برای ارزیابی جدیت ناتو در حمایت از اعضا حمله محدودی به یکی از کشورهای بال شرقی ناتو مثل لهستان انجام دهد. حالا در میانه این گزارشها و همچنین تشدید جنگ موشکی و پهپادی مسکو و کییف خبر رسیده است که رئیس سازمان سیا روز سهشنبه به مسکو سفر کرده و با مقامات امنیتی روسیه ملاقات کرده است.
والاستریتژورنال در گزارشی با اعلام این خبر نوشته است: «جان رتکلیف» رئیس سیا، روز سهشنبه بهطور غیرمنتظره وارد مسکو شد و حدود چهار ساعت در پایتخت روسیه ماند. این نخستین سفر علنیشده او به مسکو است. سیا درباره این سفر اظهارنظر نکرده است. والاستریتژورنال مینویسد: هنوز مشخص نیست راتکلیف با چه مقامهایی دیدار کرده، اما تحلیلگران احتمال دادهاند که او ممکن است با ولادیمیر پوتین دیدار کرده باشد تا درباره مسائل امنیتی مهم به او هشدار دهد. به نوشته این گزارش یکی از زمینههای مهم سفر، نگرانی فزاینده آمریکا از اقدامات احتمالی روسیه علیه ناتو است و رئیس سیا به مسکو سفر کرده است تا روسیه را از طرح حمله به اروپا منصرف کند. به تعبیر یکی از مقامهای سابق اطلاعاتی آمریکا، پیام میتواند این باشد که واشنگتن از آنچه روسیه در حال بررسی آن است آگاه است و نباید دست به چنین اقدامی بزند. والاستریتژورنال اخیراً هم گزارش داده بود که ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد روسیه در حال انجام مقدمات اولیه برای یک بسیج نظامی احتمالی است و ممکن است در سالهای آینده بخواهد اراده ناتو را با اقدامی محدود، از جمله حمله سایبری یا حتی تهاجم محدود به یکی از اعضای ناتو، بیازماید.
به نوشته این گزارش احتمال دیگر دلیل سفر رئیس سیا به مسکو ممکن است بحث درباره جنگ ایران باشد. والاستریتژورنال اشاره میکند که روسیه از ایران حمایت کرده و سفر راتکلیف میتواند به تلاش واشنگتن برای وارد کردن مسکو به گفتوگوهای مرتبط با ایران نیز مربوط باشد. تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران و روابط روسیه با تهران نیز از موضوعات احتمالی مطرحشده هستند.
سخنگوی کرملین هم درباره سفر رئیس سیا به مسکو به واشنگتنپست گفت که جان رتکلیف برای تماس بین سرویسهای ویژه دو طرف وارد روسیه شد. به گزارش مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به واشنگتنپست توضیح داد که جان راتکلیف، رئیس سیا روز سهشنبه برای تماس بین سرویسهای ویژه دو کشور به مسکو سفر کرده است. پسکوف از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.