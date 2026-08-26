رهبر کره شمالی، در جدیدترین سخنان خود با بی‌اعتنایی به پیام‌های ترامپ، بر اجرای پروژه‌های بزرگ و تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی سال ۲۰۲۶ تأکید کرد.

کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، در حالی بر اجرای دقیق برنامه‌های سیاسی و اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ تأکید کرد که او و رسانه‌های رسمی پیونگ‌یانگ همچنان نسبت به پیام‌ها و سیگنال‌های پی‌درپی اخیر دونالد ترامپ برای ازسرگیری تعامل با کره‌شمالی سکوت کرده‌اند. کیم در نشست گسترده دفتر سیاسی حزب کارگران، ضمن بررسی روند اجرای مصوبات کنگره نهم حزب، از آن‌چه «انحرافات» و ضعف در مدیریت اقتصادی خواند، انتقاد کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر و احتیاط در اجرای پروژه‌های بزرگ دولتی شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یونهاپ، او تأکید کرد اهداف تعیین‌شده صرفاً اعداد و شاخص‌های اقتصادی نیستند، بلکه «وظایف سیاسی مهم» محسوب می‌شوند. این موضع در شرایطی اتخاذ شده که ترامپ اخیراً بار دیگر از تمایل خود برای تعامل با کیم سخن گفته است.