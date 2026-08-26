هیئت ایران در جلسه سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای بر ‌گریز رژیم اسرائیل از شفافیت هسته‌ای تاکید کرد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران در شصت‌وهفتمین جلسه کارگروه «B» سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) تاکید کرد که خودداری رژیم صهیونیستی از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تصویب پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، این رژیم را قادر ساخته است تا از الزامات مربوط به شفافیت، پادمان، راستی‌آزمایی و خلع سلاح بگریزد.

به گزارش تسنیم، متن بیانیه هیئت ایران در این نشست به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مایلم با ابراز قدردانی صمیمانه از جناب آقای ارلان باتیربکوف، رئیس گروه کاری B و رابرت فلوید، دبیر اجرائی، برای سخنان افتتاحیه‌شان، سخنان را آغاز کنم. هیئت من خود را با بیانیه ارائه شده توسط گروه 77 و چین مرتبط می‌داند. من همچنین در مقام ملی خود چند نکته را بیان خواهم کرد.

جناب رئیس،

معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) ستون اساسی معماری خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه را تشکیل می‌دهد. این معاهده با ایجاد ممنوعیت جامع و الزام‌آور قانونی برای همه انفجارهای آزمایشی هسته‌ای، محدودیت مهمی را بر توسعه و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای اعمال می‌کند. بنابراین، این معاهده باید به عنوان یک ابزار اساسی خلع سلاح برای تحقق جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای تقویت شود.

فقدان مداوم پیشرفت پایدار و ملموس در جهت انجام تعهدات خلع سلاح، از جمله تعهدات مندرج در ماده ششم NPT، منجر به عدم تعادل عمیقی بین تعهدات خلع سلاح و عدم اشاعه شده است. باید تأکید کرد که عدم اشاعه را نمی‌توان جدا از خلع سلاح دنبال کرد.

تأخیر مداوم در اجرائی شدن این پیمان، دهه‌ها پس از تصویب آن، نباید عادی شود و همچنین عدم اجرائی شدن آن نباید برای کاهش اقتدار قانونی و سیاسی این پیمان مورد سوءاستفاده قرار گیرد. مسئولیت ویژه بر عهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای است که سیاست‌ها و اقدامات آنها تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اعتبار CTBT دارد.

بنابراین، CTBT باید مطابق با هدف اساسی خلع سلاح خود حفظ و پیش برده شود و نباید به صورت گزینشی به عنوان ابزاری برای عدم اشاعه تفسیر شود.

این معاهده باید به عنوان ابزاری حیاتی برای حذف کامل سلاح‌های هسته‌ای و دستیابی به خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل دقیق و مؤثر بین‌المللی، به طور کامل به رسمیت شناخته و تقویت

شود.

آقای رئیس،

هیئت من اعلامیه اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر دستور آماده‌سازی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را به شدت محکوم می‌کند. این بیانیه خطرناک و بی‌ملاحظه، تهدیدی مستقیم و جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به CTBT، منشور سازمان ملل و رژیم جهانی عدم اشاعه است. ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که این موضع را قاطعانه رد کند.

در حالی که هیچ آزمایش هسته‌ای در عمل انجام نشده است، چنین جهت‌گیری‌ای، از سوی کشوری که یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارد، پیامدهایی دارد که فراتر از خود بیانیه است. جامعه بین‌المللی نباید منتظر یک انفجار هسته‌ای واقعی باشد تا به تحولاتی که می‌تواند هنجار جهانی آزمایش هسته‌ای را تضعیف کند، واکنش نشان دهد.

آقای رئیس،

داشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط رژیم اسرائیل همچنان یکی از جدی‌ترین و مداوم‌ترین چالش‌ها برای اعتبار رژیم جهانی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه است. نگرانی ویژه، امتناع مداوم آن از پیوستن به NPT و تصویب CTBT است که این رژیم را قادر ساخت تا از تعهدات شفافیت، پادمان‌ها، راستی‌آزمایی و خلع سلاح در این اسناد جلوگیری کند. بنابراین، جامعه بین‌المللی باید به این موضوع به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هرگونه تلاشی برای تقویت معماری جهانی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه رسیدگی کند.

علاوه‌بر این، هیئت من با شدیدترین لحن، اقدامات تجاوزکارانه مکرر ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 2025 و 2026 را محکوم می‌کند. این حملات غیرقانونی منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان ایرانی از جمله 168 کودک مدرسه‌ای در شهر میناب شده است که تنها 4 تا 7 سال سن داشتند. آنها برای آینده خود رویاهایی داشتند، اما ایالات متحده با این جنایت هولناک، آینده آنها را دزدید. ایرانیان هرگز این جنایات را فراموش نخواهند کرد و نخواهند بخشید و عدالت را برای کسانی که دستور این اقدامات غیرانسانی را داده و مرتکب شده‌اند، دنبال خواهند کرد.

جنایات آن‌ها نه تنها تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت است، بلکه تهدیدی جدی برای تمامیت رژیم جهانی عدم اشاعه است. تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت حفاظت کامل قرار دارند و منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز طبق NPT در نظر گرفته شده‌اند. هرگونه اقدام نظامی علیه آنها و هرگونه حمله به جمعیت غیرنظامی ما غیرقابل قبول است و باید با محکومیت یکپارچه جامعه بین‌المللی روبه‌رو شود.