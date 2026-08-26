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کد خبر: ۳۳۶۸۲۹
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
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اسپانیا

آتش‌سوزی‌های جنگلی

مقامات اسپانیا اعلام کردند به‌دنبال گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در نزدیکی «بارسلون»، به ساکنان حومه این شهر دستور تخلیه داده شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ مقامات هشدار دادند آتش‌سوزی جنگلی در منطقه حفاظت‌شده در حومه بارسلون شدت گرفته و مناطق مسکونی اطراف را تهدید می‌کند. روزنامه «لاوانگواردیا» گزارش داد از ساکنانی هم که در مناطق دورتر هستند خواسته شده است به دلیل انتشار حجم زیاد دود ناشی از حریق در منطقه، در خانه‌هایشان بمانند و درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند. مقامات آتش نشانی اعلام کرد حدود ۱۶۰ آتش‌نشان و همچنین ۱۲ هواپیما و بالگرد آتش‌نشانی برای مقابله با شعله‌های آتش مستقر شده‌اند.

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