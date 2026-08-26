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کد خبر: ۳۳۶۸۲۸
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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نپال

سیل ویرانگر

مقامات نپال اعلام کردند سیل در مناطقی از این کشور منجر به رانش زمین شده و مرگ هشت نفر شده است.
به گزارش ایسنا، مقامات نپال روز چهارشنبه اعلام کردند سیل قدرتمند و ناگهانی در مناطقی از این کشور منجر به رانش زمین شده و تاکنون دست‌کم هشت فوتی بر اثر این حادثه تأیید شده است. منابع محلی می‌گویند احتمال افزایش تلفات وجود دارد. سیل ناگهانی و مهیبی صبح دیروز رودخانه «بهوته کوشی» را درنوردید و سه منطقه را تحت تأثیر قرار داد و خسارات گسترده‌ای به بار آورد. همچنین هیئت گردشگری نپال گفته‌ است پس از وقوع سیل و رانش زمین در نزدیکی منطقه مرزی با چین دست‌کم ۳۸۴ گردشگر از جمله ۲۹۱ خارجی از دسترس خارج شده‌اند.

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