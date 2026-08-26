کد خبر: ۳۳۶۸۲۴
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
وزیر دادگستری:
تصادفات جرحی بدون مراجعه به دادگاه رسیدگی میشود
وزیر دادگستری گفت: براساس قانون برنامه هفتم، برای تصادفات جرحی نیازی نیست به دادگاه مراجعه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امینحسین رحیمی اظهار داشت: براساس قانون برنامه هفتم، تصادفات جرحی نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد و افسر پلیس کروکی را الکترونیکی تنظیم و به کلانتری و پزشکی قانونی ارسال میکند.
رحیمی افزود: پزشکی قانونی نظر خود را به کلانتری و بیمه ارسال میکند و در صورت نبود اعتراض، بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد؛ در صورت مشکل بیمه، صندوق خسارت تأمین بدنی دیه را میپردازد.
وی ادامه داد: این فرآیند در حال اجراست، اما اتصال سامانهها به یکدیگر دچار اختلال شده و پلیس، بیمه مرکزی و پزشکی قانونی برای رفع ایرادها در تعامل هستند.