وزیر دادگستری گفت: براساس قانون برنامه هفتم، برای تصادفات جرحی نیازی نیست به دادگاه مراجعه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین‌حسین رحیمی اظهار داشت: براساس قانون برنامه هفتم، تصادفات جرحی نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد و افسر پلیس کروکی را الکترونیکی تنظیم و به کلانتری و پزشکی قانونی ارسال می‌کند.

رحیمی افزود: پزشکی قانونی نظر خود را به کلانتری و بیمه ارسال می‌کند و در صورت نبود اعتراض، بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد؛ در صورت مشکل بیمه، صندوق خسارت تأمین بدنی دیه را می‌پردازد.

وی ادامه داد: این فرآیند در حال اجراست، اما اتصال سامانه‌ها به یکدیگر دچار اختلال شده و پلیس، بیمه مرکزی و پزشکی قانونی برای رفع ایراد‌ها در تعامل هستند.