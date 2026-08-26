بازداشت سارق طلا و سکه از منازل با پوشش پزشک و بیهوش کردن ساکنان

پلیس تهران از دستگیری مردی خبر داد که با معرفی خود به عنوان پزشک و با پوشش «ویتامین‌تراپی» وارد منازل شهروندان می‌شد و پس از بیهوش کردن قربانیان، اموال با ارزش آنان را به سرقت می‌برد.

به گزارش پلیس، سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در روز ۲۷ مردادماه مبنی بر وقوع سرقت منزل به شیوه بیهوشی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان پزشک و تحت عنوان ارائه خدمات «ویتامین‌تراپی» به منزل شاکی رفت‌وآمد داشته و در آخرین مراجعه، با تزریق ماده‌ای داخل سرم، وی را بیهوش کرده و پس از آن اقدام به سرقت اموال با ارزش منزل وی کرده است.

افشار ادامه داد: بنا بر اظهارات شاکی، متهم پس از بیهوش کردن وی، حدود چهار هزار دلار، هفت قطعه سکه طلا،

یک هزار درهم و دیگر اموال با ارزش را سرقت کرده و از محل متواری شده است. وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳۴ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، محل تردد متهم را در محدوده سعادت‌آباد شناسایی کردند و سرانجام ساعت حدود ۲۲:۳۰ روز ۲۸ مردادماه، متهم طی یک عملیات پلیسی دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به کشف سرنخ‌های جدید در پرونده گفت: در ادامه تحقیقات، فرد دیگری نیز با مراجعه به پلیس اعلام کرد که با همین شیوه هدف سرقت قرار گرفته است. این شاکی اظهار کرد متهم با عنوان ویتامین‌تراپی به منزل وی در منطقه پونک مراجعه کرده و در آخرین مراجعه، پس از تزریق دارویی داخل سرم، وی را بیهوش و دست‌کم یک‌هزار و ۲۰۰ دلار از منزل وی سرقت کرده است.

افشار همچنین از بررسی فعالیت متهم در فضای مجازی خبر داد و بیان داشت: متهم صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام ایجاد کرده و خود را به عنوان پزشک معرفی کرده بود، در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد وی فاقد هرگونه تحصیلات دانشگاهی است و در سال ۱۳۹۹ از یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران نیز اخراج شده است. وی افزود: این فرد در تبلیغات صفحه خود با عنوان «ویتامین‌تراپی» ادعاهایی از جمله تقویت سیستم ایمنی، افزایش انرژی و نشاط و سم‌زدایی و پاکسازی بدن را مطرح می‌کرد و از این طریق اعتماد افراد را برای مراجعه به منازل آنان جلب می‌کرد.

افشار با اشاره به بخش دیگری از تحقیقات این پرونده گفت: در بررسی تلفن همراه متهم، تصاویر خصوصی متعلق به افراد مختلف نیز مشاهده شده که ارتباط مشخصی با فعالیت ادعایی وی در زمینه ویتامین‌تراپی ندارد.

وی ادامه داد: شناسایی صاحبان این تصاویر در دستورکار مأموران قرار گرفته و پلیس در حال بررسی احتمال ارتکاب جرایم دیگر از سوی این فرد است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: در حال حاضر تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده، شناسایی سایر شاکیان احتمالی و بررسی ارتباط تصاویر کشف‌شده با جرایم احتمالی ادامه دارد و تا تکمیل تحقیقات نمی‌توان درباره موارد احتمالی اظهارنظر قطعی کرد.

افشار با اشاره به فعالیت متهم در فضای مجازی، به‌ ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، گفت: با توجه به نقش فعالیت‌های مجازی متهم در معرفی خود و جذب افراد، پرونده به همراه متهم برای انجام بررسی‌های تخصصی در حوزه جرایم سایبری در اختیار پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفته است.

وی از شهروندانی که احتمال می‌دهند با شیوه مشابه، قربانی این فرد شده‌اند نیز خواست برای پیگیری موضوع و ارائه اطلاعات، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.