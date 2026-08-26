# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

نعمت بزرگ

نورا براتی با انتشار این تصویر نوشت: «چه نعمتی بالاتر از این‌که اهل خونه، کنار هم اهل خدا باشن...»

با مردم حرف بزنید

سید نظام‌الدین درباره این خبر از معاون وزیر نفت که گفته بود «با راه‌اندازی دو پالایشگاه جدید تا پایان سال، تولید روزانه بنزین کشور ۱۲ میلیون لیتر افزایش می‌یابد»، نوشت: «وقتی با راه‌اندازی این دو پالایشگاه تا پایان سال ناترازی بنزین رفع می‌شود، اصرار بر گران‌سازی چه دلیلی دارد؟ ۶ ماه، مصرف را مدیریت کنید اما به ملت شوک تورمی وارد نکنید. به خدا اگر با مردم هم درست حرف بزنید و برای عبور از شرایط فعلی و‌ مدیریت مصرف از آنان کمک بخواهید، دریغ نمی‌کنند.»

کنترل تنگه در دست ایران

استیو هانکه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مشهور آمریکایی: «سال گذشته، ۷۴ نفتکش در ۲۲ آگوست از تنگه هرمز عبور کردند. امسال، پنج نفتکش در

۲۲ آگوست از تنگه هرمز عبور کردند. ترامپ دارد مردم را فریب می‌دهد و حرف‌های بی‌اساس می‌زند. آمریکا تنگه را کنترل نمی‌کند. ایران کنترل می‌کند.»

شکست «انزوای اقتصادی»

پیتر شیف، اقتصاددان و مفسر مالی آمریکایی: «از آنجا که ترامپ نتوانست با زور نظامی به هدفش در ایران برسد، حالا به استفاده از تحریم‌های اقتصادی روی آورده. اما عملیات «انزوای اقتصادی» نه‌تنها شکست خواهد خورد، بلکه ممکن است در نهایت همین طناب اقتصادی که قرار است دور گردن ایران تنگ‌تر شود، خودِ ما را گرفتار کند.»

سقوط ترامپ

عبدالعزيز رسام الوطن، این طرح را با عنوان «سقوط ترامپ؛ وقتی جنگ واقعی شروع می‌شود» منتشر کرد.

امان از غصه میناب

سارا با انتشار این تصاویر نوشت: «سخت و جانسوزه تولد ۹سالگی دخترتو کنار مزارش بگیری. میناب و هزاران غصه دردناکش.»

تنها چاره ترامپ

علیرضا تقوی‌نیا: «ترامپ امروز اعلام کرد: هر قایق ایرانی که در تنگه هرمز رویت شود، هدف قرار می‌گیرد. موضع امروز ترامپ که ناشی از عصبانیت است، نشان می‌دهد ایران دیروز پیغام محکمی از طریق عاصم منیر برای او فرستاده که وی را این‌گونه به عقده‌گشایی واداشته؛ آمریکا در برابر ایران چاره‌ای جز تسلیم ندارد.»